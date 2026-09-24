亞運╱日乒男團贏中奪金 張本智和連呼沒想到打敗王楚欽

9月24日，日本隊選手張本智和（左）3比0戰勝中國隊選手王楚欽。中國隊2比3不敵日本隊，獲得亞軍。（新華社）

愛知·名古屋亞運會乒乓球男子團體賽決賽24日下午舉行，中國隊大比分2:3惜敗日本 隊，獲得本屆亞運會乒乓球男子團體賽銀牌。賽後，中國隊主力王楚欽 、日本隊主力張本智和接受媒體採訪，分別評價各自在本場比賽的表現。

本場比賽，中國隊派出王楚欽、林詩棟、溫瑞博出戰，日本隊派出張本智和、松島輝空、戶上隼輔應戰。

第一盤，王楚欽對陣松島輝空。在開始連丟2局的不利情況下，王楚欽連追3局，成功逆轉松島輝空。

第二盤，溫瑞博1:3不敵張本智和。中國隊和日本隊大比分1:1戰平。

第三盤，林詩棟3:1戰勝戶上隼輔。中國隊大比分2:1領先日本隊。

然而第四盤，王楚欽0:3不敵張本智和。雙方大比分2:2進入決勝盤。

第五盤，溫瑞博1-3不敵松島輝空。日本男團獲得冠軍。

王楚欽賽後接受媒體採訪時表示，第一盤對陣松島輝空，一上來的整個局面就讓他覺得有點沉重。連失兩局後，教練王皓跟他有一些溝通，他也覺得不願意輸掉比賽，就一分一分去「咬」，贏下第三局後，漸漸找到了一些好的感覺以及面對比賽的方式。

談到第四盤對陣張本智和失利，王楚欽坦言自己應該可以能做得更好一些，卻沒有做到，可能能力上還是有差距。

張本智和在賽後採訪時表示，他認為本場比賽日本隊和中國隊都算正常發揮。他覺得自己這幾個月來實力有進步。對於在決賽中3比0戰勝王楚欽，這讓張本智和連說「沒想到」，他說，「肯定給了我信心，但是之後的單打和雙打比賽是不一樣的，我會好好總結，繼續接下來的比賽。」

張本智和在比賽中。（路透）