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名古屋隨筆／開幕也未燃起亞運熱度 3萬座位沒坐滿

特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
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名古屋亞運開幕典禮在瑞穗公園陸上競技場進行，但氣氛冷冷清清。(特派記者陳正興／攝...
名古屋亞運開幕典禮在瑞穗公園陸上競技場進行，但氣氛冷冷清清。(特派記者陳正興／攝影)

名古屋亞運開幕典禮昨天在瑞穗公園陸上競技場登場，沿途的宣傳旗幟上寫著「亞洲最大的體育盛典」，但對比周邊氣氛，卻不太像這麼一回事，一度聲稱門票售罄的開幕式，現場出現大量的空位，氣氛也不活絡，連日本代表團進場時的歡呼聲，都沒維持太久。

本屆亞運熱度不如預期，即使到了開幕這天，賽會的升溫程度仍有限。昨天開幕典禮早早開放觀眾進場，下午時段一度感受到民眾熱烈參與的氛圍，場內的官方商店排隊人潮也湧到商店外，但隨著觀眾全數進場、大家吃飽喝足回到座位等開幕，現場又冷靜了不少。

今年4月才整修完成的瑞穗公園陸上競技場，雖有三萬個座位席，但典禮正式開始時，觀眾席仍有大量的空位，雖主辦單位日前曾一度聲稱開幕式門票完售，之後又以出席人員及演出確定為由，再追加售票，然而以結果來看，觀眾人數仍沒填滿場館。

沒有座無虛席的盛大場面，氣氛也稱不算「熱鬧」，45個代表團依序出場的環節，中華代表團排在第36位，被唱名出場時，場邊爆出歡呼聲，比起其他國家出場時，聲量明顯大了不少。而日本代表團壓軸登場，理所當然地獲得全場最熱烈的歡迎，但時間也沒持續太久，代表團繞場時，場邊就逐漸只剩音樂的聲音。

對於國外媒體來說，這次「省錢」的賽會，開幕典禮沒有太過吸睛的大亮點；日本國內則是對於戶田惠子演唱國歌有較熱烈的討論。而因今年名古屋亞運由央視取得轉播權，日本境內透過「地上波」也看不到開幕轉播，整體而言，討論度並不高。

除了名古屋最具代表性的中日新聞社，今天在報紙頭版以較大版面報導開幕消息外，其餘包括讀賣新聞、朝日新聞雖有在頭版露出開幕報導，但篇幅都不大。

喊出「亞洲最大的體育盛典」的宣傳標語，然而直到開幕當天，都還未感受到濃烈的亞運氣氛，在地日本人除了有參與其中的選手、媒體、工作人員、志工等，其餘民眾也不是太投入這場賽會。

今天中日新聞及讀賣新聞頭版報導。(特派記者葉姵妤／攝影)
今天中日新聞及讀賣新聞頭版報導。(特派記者葉姵妤／攝影)

名古屋亞運開幕典禮，瑞穗公園陸上競技場三萬個座位席坐不滿。(特派記者陳正興／攝影...
名古屋亞運開幕典禮，瑞穗公園陸上競技場三萬個座位席坐不滿。(特派記者陳正興／攝影)

開幕典禮結束後，大批媒體等待接駁車，工作人員卻未能給出明確的來車時間及等待時間。...
開幕典禮結束後，大批媒體等待接駁車，工作人員卻未能給出明確的來車時間及等待時間。(特派記者葉姵妤／攝影)

精華 FAQ

  • 雖然主辦方曾宣稱門票售罄，但開幕典禮正式開始時，瑞穗公園陸上競技場三萬個座位仍有大量空位，觀眾互動也不熱烈，整體氛圍明顯偏冷。

  • 中華代表團排在第36位進場時，場邊歡呼聲明顯較大；日本代表團壓軸登場時也獲得全場最熱烈歡迎，但歡呼並未持續很久，隨後氣氛又轉淡。

  • 除了開幕式沒有特別吸睛的亮點，央視取得轉播權使日本境內地上波看不到開幕轉播，加上報紙頭版版面有限，導致民眾對賽會的關注度不高。

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