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亞運選手住郵輪、木屋惹議 亞奧會：不希望主辦國虧錢

中央社名古屋19日綜合外電報導
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主辦單位為節省成本並創新嘗試，租用義大利郵輪作為海上臨時運動員住宿設施之一。(香...
主辦單位為節省成本並創新嘗試，租用義大利郵輪作為海上臨時運動員住宿設施之一。(香港中通社)

亞洲奧林匹克理事會（OCA）總幹事穆沙蘭今天表示，本屆亞運地主國日本讓選手入住郵輪及貨櫃木屋，將成為其他想在不花大錢的情況下舉辦大型賽事國家的範例。

法新社報導，這場亞洲體育盛事的籌備過程中，因東道主名古屋難以為1萬7000多名參賽者提供足夠住宿而蒙上陰影。部分參賽國家也抱怨房間品質，尤其是貨櫃木屋的住宿。

為了減少成本，日本籌委會並未興建傳統的選手村。而是安排約4000名參賽者入住停泊在名古屋港的義大利歌詩達郵輪「莎倫娜號」（Costa Serena），另外2000人住宿貨櫃木屋。

其餘人員則分散入住名古屋市內及愛知縣各地的飯店。

儘管部分代表隊提出抱怨，亞洲奧林匹克理事會總幹事穆沙蘭（Husain Al-Musallam）仍表示，日本勇於創新嘗試值得讚賞。

他指出：「大家都在討論賽事的成本，以及該如何運作，而日本提出了新想法，嘗試不設選手村的做法。」

他說：「身為亞奧理事會，我們為主辦國考量最重要的事，就是閉幕之後會發生什麼事。閉幕後的投資會如何？我們不希望日本白白虧錢。」

穆沙蘭指出，不僅是亞運，有意主辦大型國際賽事的國家，都應該注意這一點。

他說：「日本及愛知名古屋和亞奧理事會在此所做的努力，可能成為未來亞運等綜合性運動賽事降低成本的範例。」

精華 FAQ

  • 因名古屋難以為1萬7000多名參賽者提供足夠住宿，日本籌委會改採低成本方案，利用停泊郵輪、貨櫃木屋與市內飯店分散安置選手。

  • 約4000名參賽者住在名古屋港的義大利郵輪「莎倫娜號」，另有2000人住貨櫃木屋；部分代表隊認為貨櫃木屋品質不佳，因此提出抱怨。

  • 穆沙蘭認為，日本勇於嘗試不設選手村的方式值得讚賞，並強調主辦國更重要的是閉幕後的投資效益，不希望日本因辦賽白白虧錢。

日本 義大利 郵輪

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