亞運／璀璨煙火中 名古屋亞運正式啟動
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年名古屋亞運今晚在瑞穗公園陸上競技場舉行開幕典禮，是日本暌違32年再度主辦亞運，日本天皇德仁與皇后雅子親自蒞臨現場。中華代表團由黃筱雯、張煥宜掌旗，共計110人穿著訂製西裝、揮舞會旗出場，獲得現場觀眾的歡呼聲。
開幕典禮在日本當地時間晚間6點正式展開，日本天皇德仁、皇后雅子及秋篠宮文仁親王與紀子妃都親自蒞臨現場，之後由日本衛隊護送日本國旗入場，並由戶田惠子演唱國歌，接著迎接各國代表團入場的重頭戲。
亞洲45個國家與地區及亞奧會（OCA）難民選手團依序入場，中華代表團排在第36位，當現場唱名中華隊入場時，現場也爆出一陣歡呼聲。
中華代表團由拳擊女將黃筱雯與散打好手張煥宜共同掌旗，率領13運動種類選手計110人揮舞會旗進場，全員穿著藍色西裝、卡其色褲子亮麗現身，「舉重女神」郭婞淳也在人群中拿起手機紀錄繞場的時刻。
開幕典禮在日本名古屋的瑞穗公園陸上競技場舉行，並於日本當地時間晚間6點正式展開，象徵這屆亞運正式啟動。 日本天皇德仁、皇后雅子，以及秋篠宮文仁親王與紀子妃都親自到場，顯示日本對這次睽違32年主辦亞運的重視。 中華代表團由黃筱雯與張煥宜共同掌旗，共110人穿著訂製西裝與會旗進場，還有郭婞淳拿手機紀錄，現場也響起歡呼聲。
精華 FAQ
開幕典禮在日本名古屋的瑞穗公園陸上競技場舉行，並於日本當地時間晚間6點正式展開，象徵這屆亞運正式啟動。
日本天皇德仁、皇后雅子，以及秋篠宮文仁親王與紀子妃都親自到場，顯示日本對這次睽違32年主辦亞運的重視。
中華代表團由黃筱雯與張煥宜共同掌旗，共110人穿著訂製西裝與會旗進場，還有郭婞淳拿手機紀錄，現場也響起歡呼聲。
上一則