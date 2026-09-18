亞運會╱不敵日本無緣決賽 中國男籃差距何在？

當地時間9月18日，在愛知·名古屋亞運會男子籃球項目半決賽中，中國男籃78比97日本隊，無緣決賽。圖為中國隊球員崔永熙在比賽中持球進攻。 （中新社）

18日的名古屋亞運會男籃半決賽中，中國隊以77:97不敵東道主日本 隊，連續第二屆被擋在亞運會決賽門外。這場20分的失利，並非偶然的賽場失手，而是中國男籃在世界籃球快速迭代、亞洲諸強崛起背景下，長期積累的能力短板與體系差距的集中暴露。

從單場技術層面看，中國隊全場投籃命中率38%，比對手低11個百分點；三分球25投僅7中、命中率28%，日本隊則30投12中、命中率四成。12:7，日本隊比中國隊多投進5記三分，僅此一項便多拿15分。外線失準的連鎖反應是防線收縮、內線擁擠，中國隊兩分命中率也被壓至43%，運動戰得分以63:92落後29分；若非罰球15罰14中、比對手多拿9分，分差還會更大。

連續兩屆亞運會止步半決賽，不是用「偶然」可以解釋的。近些年裡，中國男籃在多次大賽上成績都不盡如人意。

2019年主場舉辦的男籃世界盃上，中國隊未能獲得直通東京奧運 會的資格，隨著後續的奧運落選賽失利，男籃從1984年洛杉磯奧運會開始未斷的奧運連續參賽紀錄終結；2023年男籃世界盃，中國隊在馬尼拉大比分負於菲律賓隊，未能獲得巴黎奧運資格；2023年，在杭州亞運會半決賽上，一度大比分領先的中國隊最後時刻被菲律賓隊逆轉，無緣決賽；2027年男籃世界盃預選賽，中國隊兩負韓國，險些沒能進入下一階段，晉級形勢極為被動。

曾經的中國男籃獨步亞洲，先後16次拿到男籃亞洲盃（包括其前身亞錦賽）冠軍，8次拿到亞運會冠軍。然而，在2018年亞運奪冠後，中國隊再未能在任何一屆亞運會或亞洲盃上奪冠。

近年來，世界籃球運動在技戰術層面經歷了較為劇烈的變化。中國籃協不久前發佈的《世界籃球趨勢發展中期報告（洛杉磯奧運周期）》稱，現代籃球的發展實質是在空間、效率和球員能力提升的背景下，對不同打法的重新優化。基於數據實證，現代籃球的變化集中體現在「投籃能力、擋拆發起、角色職能、轉換進攻以及科學分析」五個基本要素上。

本屆亞運會，多支球隊在打法上呈現出了上述部分特點。無論是四分之一決賽還是半決賽，面對投得準、跑得快、搶得兇的對手，中國男籃辦法不多，雖然在技戰術上做了針對性準備，但在實戰中收效甚微。

賽後胡明軒表示，中國隊的防守做得不夠好，在開局讓對方找到了自己的進攻節奏，導致陷入被動局面。在被動局面下，中國隊的應變也沒有及時跟上。

崔永熙認為，對方三分球多，籃板彈得遠，對中國隊的後場籃板保護有很大影響。本場中國隊在籃板球上以41:47落後對手，其中被對方搶了18個前場籃板。「籃板球丟得多，對於我們來說，是這場比賽最大的傷害。」崔永熙說。

中國男籃主教練郭士強也說：「我們不管在個人防守、整體防守上，包括籃板球上，確實全輸給對方，導致我們進攻在處理球上選擇機會也不是很合理。」

日本隊主教練吉本泰輔在賽後發佈會上將籃板球的領先歸功於「卡位和身體強度」，稱球隊從一開始就積極拼搶前場籃板，這為比賽奠定了良好基調。

郭士強在賽後接受採訪時表示，這個夏天，整個隊伍都非常辛苦、認真努力。這種努力之後依然落敗的現實，恰恰說明中國男籃的問題早已不是靠短期封閉集訓、靠球員拼意志就能解決的，必須從更深層次、更高維度去尋找破局方案。

在亞洲範圍內，一些隊伍開始挑戰中國隊，一些隊伍已經贏過中國隊。學習、迭代、交流、實戰，是他們共同的秘訣。

在人員上，亞洲各強隊都越來越頻繁地起用有海外打球經歷的球員。在打法上，各隊也都在努力向「更快」「更準」「更狠」靠攏。

參加本屆亞運會的日本隊並非主力，但其中4名球員有著在美國大學打球的經歷。韓國隊主力投手李賢重、沙特隊核心後衛阿卜杜勒-拉赫曼，也都曾經在美國大學聯賽效力。

韓國隊隊員李祐碩說，韓國隊在今年年初成立了英語學習小組。「籃球是一項全球運動，很多球員到海外打球。我認為學習英語能夠給我帶來很多優勢。」

崔永熙表示，「要改變一個團隊，要改變所有人的打法，這不是非常簡單的事情。我們要學習他們的打法，或者是說要學習歐美的打法，我們首先從個人能力上要提升，每個人都要有進攻的能力、分球的能力、投籃的能力，基本上所有人都得是多面手，所以我們得從各個方向去進步，所以說需要一個非常長的時間。」

個人能力是基礎，團隊的配合是關鍵。只有每個人都有快速移動、精準投籃、衝搶籃板、傳球補位等等能力，那些流暢的配合、犀利的進攻、高效的防守才有可能呈現出來。

世界籃球浪潮奔湧向前，亞洲諸強加速進步，留給中國男籃的調整窗口並不寬裕。技戰術體系重塑、球員綜合能力打磨、人才培養體系完善，不可能一蹴而就，但久久為功與抓住當下並不矛盾。唯有認真學習世界籃球運動新理念，以臥薪嘗膽的意志決心，補短板、強弱項，中國男籃才能在國際籃壇重獲競爭力。