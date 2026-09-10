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中國女籃大比分輸法國 無緣世界盃4強…美國隊狂勝匈牙利

新華社柏林9月10日電
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9月10日，中國隊球員張子宇（左）在比賽中進攻。在德國柏林舉行的國際籃聯2026...
9月10日，中國隊球員張子宇（左）在比賽中進攻。在德國柏林舉行的國際籃聯2026年女籃世界盃四分之一決賽中，中國隊61比90不敵法國隊，無緣四強。（新華社）

中國女籃10日在2026年女籃世界盃8強賽中以61比90不敵法國隊，止步8強。儘管大比分告負，但隊長楊舒予賽後表示，這是一場非常有價值的比賽。

比賽開局階段，法國隊憑藉快速攻防轉換占據主動，一度以14比7領先。中國隊隨後加強內線進攻，並在首節還剩3分多鐘時以20比18反超比分。不過，法國隊以一波7比0結束首節，以25比20領先。

次節，中國隊進攻效率下降，單節僅得到11分。法國隊則透過防守壓迫和前場籃板不斷獲得進攻機會。半場結束時，中國隊以31比48落後。

易邊再戰，中國隊仍未能有效限制對方的轉換進攻。法國隊在第三節開局連得5分，把優勢擴大到20分以上。儘管韓旭和楊舒予連續得分，但中國隊仍以48比70進入末節。第四節法國隊牢牢掌控局面，分差一度達到31分，最終她們以90比61取勝，晉級4強。

賽後楊舒予表示，法國隊是非常優秀的對手，中國隊從本場比賽中學到了很多。她說：「我們從未放棄，並且在場上傾盡了全力，所以我認為這是一場對我們非常有價值的比賽。」

技術統計顯示，中國隊全場投籃命中率為46%，稍高於法國隊的44%，但在籃板球和失誤控制方面差距顯著。法國隊籃板以44比26占優，其中前場籃板以19比2領先；中國隊出現20次失誤，比對手多12次；法國隊利用中國隊失誤得到30分，並取得20分的快攻得分，而中國隊這兩項數據分別只有4分和8分。

此前，中國隊小組賽首戰負於衛冕冠軍美國隊，之後戰勝捷克隊和義大利隊，以D組第二名晉級8強資格賽；隨後她們以75比72險勝波多黎各隊闖入8強。最終，中國隊以3勝2負結束本屆世界盃。

衛冕冠軍美國隊在當天另一場8強賽中以108比56戰勝匈牙利隊。

精華 FAQ

  • 中國女籃以61比90輸給法國隊，無緣世界盃4強，最終在本屆賽事止步8強。這場比賽中，中國隊雖一度反超，但後續被對手拉開差距。

  • 中國隊全場命中率46%略高於法國的44%，但在籃板、失誤與轉換防守上明顯吃虧。法國籃板44比26領先，前場籃板更是19比2，且靠失誤拿下30分。

  • 楊舒予表示，法國隊是非常優秀的對手，中國隊從比賽中學到很多，她也強調全隊沒有放棄、已全力以赴。中國隊本屆世界盃以3勝2負作收。

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