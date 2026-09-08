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美網╱球后莎芭蓮卡苦戰晉4強「拚到極限」豪取18連勝

世界新聞網╱即時報導
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白俄羅斯球后莎芭蓮卡獲勝後慶祝。（路透）
白俄羅斯球后莎芭蓮卡獲勝後慶祝。（路透）

2026年美國網球公開賽女單8強賽上演精彩對決。身為大會頭號種子兼兩屆衛冕冠軍的白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），面對6號種子捷克好手諾斯科娃（Linda Nosková）陷入苦戰。莎芭蓮卡在決勝盤一度以2比4落後，最終展現頑強韌性拖入搶十，以7比6（1）、3比6、7比6（10比7）驚險勝出。

這場勝利讓莎芭蓮卡豪取美網18連勝，並連續6年挺進美網4強，同時也是她職業生涯第15度闖入大滿貫4強。準決賽中，她將靜候皮古拉（Jessica Pegula）與納瓦羅（Emma Navarro）之間的勝者。

莎芭蓮卡賽後受訪時直言這是一場逼近極限的高壓硬仗。她表示：「這場比賽太精彩了，諾斯科娃真的是個非常了不起的對手，我現在簡直激動到說不出話來。我真的拚到了極限，特別是在決勝盤落後時，我當時真的以為這下完了、比賽要結束了。」  

順利扭轉劣勢殺進4強後，莎芭蓮卡也向現場球迷表達感謝。她強調，能在這樣高壓且張力十足的拉鋸戰中挺過來，為接下來的爭冠之路注入了極大的信心與動力。

捷克選手諾斯科娃與莎芭蓮卡比賽後擁抱致意。（路透）
捷克選手諾斯科娃與莎芭蓮卡比賽後擁抱致意。（路透）

精華 FAQ

  • 她先以7比6（1）拿下首盤，第二盤3比6失利，決勝盤雖一度2比4落後，仍成功追平並在搶十以7比6（10比7）驚險勝出。

  • 這一勝讓她在美網累積18連勝，並連續6年晉級美網4強，同時也是她職業生涯第15次闖入大滿貫4強，紀錄相當亮眼。

  • 她表示這是一場逼近極限的高壓硬仗，甚至一度以為要輸了；接下來她將在4強等待皮古拉與納瓦羅之間的勝者。

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