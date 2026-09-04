女籃世界杯開打 中國隊小組賽首戰不敵美國隊

女籃世界盃開打，上屆世界盃亞軍中國隊在分組賽首戰負於衛冕冠軍美國隊。(新華社)

2026年國際籃總女籃世界盃 於當地時間4日在德國 柏林開打，上屆世界盃亞軍中國隊在分組賽首戰中以61:94負於衛冕冠軍美國隊。

本屆世界盃的16支參賽球隊被分成四個小組，各小組頭名直接晉級八強，排名第二和第三的球隊將展開交叉對決，決出剩餘四個八強席位。中國隊位列D組，同組的有美國隊、捷克隊和義大利 隊。

美國女籃實力強勁，已實現世界盃四連霸，12人大名單中包括六位女子美職籃（WNBA）選秀「狀元」，被視為奪冠最大熱門。上屆世界盃決賽兩隊相遇時，中國女籃以61:83負於美國隊。

相較於四年前獲得世界盃亞軍時的陣容，如今的中國女籃加入了張子宇等年輕球員，亞軍班底還留在隊中的只有韓旭、王思雨（Wang Siyu）和李緣（Li Yuan），這支年輕的隊伍在大賽經驗方面有所欠缺。

本場比賽，開場兩隊短暫拉鋸後，美國隊以一陣「三分雨」迅速建立起兩位數的領先優勢，以27:14結束首節。第二節，中國隊打出一波9:0的進攻高潮，一度將分差縮小至7分，但後半節中國隊進攻端「啞火」，美國隊連續反擊得分。半場戰罷，中國隊以29:49落後美國隊。

易邊再戰，兩隊的進攻效率都有所下降。中國隊在第三節後半節依靠內線核心張子宇艱難得分，美國隊內外線進攻多點開花，將領先優勢拉大至28分。末節，兩隊始終保持30分左右的分差，中國隊最終以61:94告負。

本場比賽後，美國女籃在世界盃上已豪取30連勝。此役中國女籃有三人得分上雙，張子宇和羅欣棫各貢獻13分和6個籃板，韓旭砍下11分和10個籃板。

本場比賽未上場的老將王思雨說，兩隊在實力上有差距，中國隊旨在通過首場比賽磨合陣容，為接下來的兩場分組賽做好準備。

當地時間6日，中國女籃將面對分組賽的第二個對手捷克隊。今年3月在武漢進行的世界盃資格賽中，中國隊曾以84:74擊敗捷克隊。