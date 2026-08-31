梅西宣布告別阿根廷國家隊…決賽失利兩天 就寫好引退信

梅西宣布結束阿根廷國家隊球員生涯。（路透）

在代表阿根廷 國家隊出戰近20年後，梅西 （Lionel Messi）宣布以39歲之齡結束其國家隊球員生涯。

美聯社報導，曾參加過六屆世界盃 的梅西，於2022年卡達世界盃率隊奪冠，並在2026年再次帶領阿根廷闖入決賽，最終不敵西班牙屈居亞軍。

「這是一個令人痛苦、而且至今仍深感撕心裂肺的決定，但我明白時候到了，」梅西在他的官方Instagram帳號上寫道：「我向你們發誓，我始終傾盡全力——不僅是在我們贏得一切的這幾年，在此之前也是如此；我永遠在場上拚搏、為這件球衣付出一切，只為了帶給你們歡樂，並讓你們透過足球為身為阿根廷人感到自豪。」

梅西解釋說，他早在6月21日——即世界盃決賽失利兩天後——就寫好了引退信，但由於當時父親面臨健康問題，最終不幸離世，因此他延後了發布時間。

他的父親喬治·梅西（Jorge Messi）於8月8日在家鄉阿根廷羅薩里奧（Rosario）過世。

梅西於2006年首次代表阿根廷國家成人隊亮相，但他的國家隊生涯一度充滿挫折與沮喪，直到2022年終於捧起世界盃金盃。

「感謝過去20年來所有的愛。我會非常懷念在球場內聽到你們歡呼的聲音。現在起我將成為你們的一員，在場外為球隊加油打氣（無論風雨、永遠支持），」梅西表示。