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NBA／巴特勒旋風訪台 談養母再造之恩 大啖鹽酥雞

記者劉肇育／即時報導
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巴特勒以自身生命故事勉勵學子，從今天開始為自己的夢想付出努力，總有一天能達成自己...
巴特勒以自身生命故事勉勵學子，從今天開始為自己的夢想付出努力，總有一天能達成自己的目標。圖／中信銀行提供

「士官長」旋風訪台，NBA球星挺公益，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）贊助「Jimmy Butler x CTBC 公益反毒籃球營」，邀請美國職業籃球聯賽（National Basketball Association, NBA）勇士明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）擔任公益反毒籃球營總教練，傳授新北中信特攻籃球隊球員及中國信託銀行「愛傳球」專案贊助的國中籃球社團學子球技，同時分享從童年逆境到成為NBA球星的傳奇歷程，藉由生命故事，激勵更多學子勇敢追夢。

巴特勒昨天抵台，首站直奔台北大巨蛋，親自體驗台灣棒球文化並大啖鹽酥雞，他也穿上中信兄弟球衣，與中國信託慈善基金會董事長辜仲諒一同透過球場大螢幕向球迷揮手，引發驚呼連連，不少球迷直呼像在作夢，不敢相信自己居然和NBA巨星同場觀賽。

旋風式來台的行程中，中信銀行特別規畫於今天舉辦「Jimmy Butler x CTBC 公益反毒籃球營」，中信特攻總教練費雪（Mathias Fischer）率領球員謝亞軒及魏嘉豪到場與NBA球星切磋交流。同時安排巴特勒及具多年NBA執教經驗的投籃教練哈靈頓（Adam Harrington）聯手，透過基本功訓練及籃球遊戲，與來自「愛傳球」專案的桃園市楊梅國中秀才分校、新北市平溪國中逾50位學生近距離互動。

現效力於NBA金州勇士隊的巴特勒，生涯至今共入選6屆NBA全明星賽、5次NBA年度最佳陣容及5次NBA年度最佳防守陣容，以攻守兼備的剽悍球風、講求紀律的領導風格及永不放棄的鋼鐵意志聞名全球，屢屢帶領球隊逆襲闖入總冠軍賽，締造熱血傳奇，因此獲得台灣球迷「士官長」的稱號。

然而，NBA巨星的童年，卻是被父母拋棄、無家可歸的流浪兒，籃球成為生活中唯一的快樂。直至高中被養母收留後一路苦練，得以躋身NBA明星球員。

今日於籃球營現場，巴特勒以自身經驗勉勵學子。他指出，不論每個人未來的夢想為何，都必須從現在開始為它努力，想成為籃球員就必須刻苦訓練、想成為作家就要每天練習寫作，雖然投入的努力不一定能立即轉化為成功，但只要相信自己能做到，就總有一天能成為自己想要的模樣。

至於擁有9年NBA執教經驗的哈靈頓，球員時期曾短暫效力NBA金塊及獨行俠，退役轉任教練後，他曾擔任杜蘭特（Kevin Durant）及厄文（Kyrie Irving）投籃教練。今天他帶領所有學子進行基本功訓練，從手指發力、防守腳步到撲球訓練等動作都不馬虎，讓每位參與訓練的孩子都滿載而歸。

來自平溪國中的黃同學表示，巴特勒是他最喜歡的球員，打球充滿霸氣又有風度，且巴特勒證明了即使家境不好，只要經過一番努力還是能夠成功，激勵他立志考取高中籃球聯賽的傳統強權台北市松山高中；就讀楊梅國中秀才分校的王同學則指出，今日的訓練活動非常引人入勝，教練以趣味方式訓練下盤肌力基礎及爆發力，都讓他獲益良多。

中信銀行2022年起推動「愛傳球」專案，結合籃球、反毒及金融教育，攜手全台國民中學慈輝班成立籃球社團或辦理籃球體驗活動，為家庭功能薄弱的孩子創造準時返校上課的動力，降低中輟風險，專案屢獲國內外獎項殊榮。自身亦投入籃球公益的巴特勒肯定愛傳球專案結合運動與反毒的用心，他更鼓勵年輕選手在運動興趣中建立正確價值觀，培養健康身心。

中國信託長期投入體育公益推廣，2023年曾邀請小波特（Michael Porter Jr.）首度訪台 ，擔任中國信託反毒大使，今年再度力邀巴特勒擔綱公益籃球訓練營總教練，透過NBA球星現身說法，激勵青少年掌握人生發球權。

具多年NBA執教經驗的投籃教練哈靈頓，帶領學子進行手指發力、防守腳步等籃球基本功...
具多年NBA執教經驗的投籃教練哈靈頓，帶領學子進行手指發力、防守腳步等籃球基本功訓練。圖／中信銀行提供

巴特勒（右）昨天現身臺北大巨蛋體驗台灣棒球文化，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（...
巴特勒（右）昨天現身臺北大巨蛋體驗台灣棒球文化，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（左）致贈中信兄弟球衣。圖／中信銀行提供

NBA球星「士官長」巴特勒（中）擔任「Jimmy Butler x CTBC 公...
NBA球星「士官長」巴特勒（中）擔任「Jimmy Butler x CTBC 公益反毒籃球營」總教練，與中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑（左一）、中信特攻總教練費雪（右二）、球員謝亞軒（右一）、魏嘉豪（左二）合影。圖／中信銀行提供

NBA球星巴特勒（後排中）擔任「Jimmy Butler x CTBC 公益反毒...
NBA球星巴特勒（後排中）擔任「Jimmy Butler x CTBC 公益反毒籃球營」總教練，與中信銀行「愛傳球」專案贊助的國中籃球社團學子合影。圖／中信銀行提供

精華 FAQ

  • 他受中信銀行邀請，擔任「Jimmy Butler x CTBC 公益反毒籃球營」總教練，與中信特攻球員及國中學生互動，透過訓練和遊戲推廣反毒與運動精神。

  • 他提到自己曾因父母拋棄而流浪，直到被養母收留後才持續苦練、成為NBA球星，並勉勵學生無論想做什麼，都要從現在開始努力累積。

  • 愛傳球自2022年起結合籃球、反毒及金融教育，協助家庭功能較弱的國中生成立籃球社團與參與活動，提升返校動力、降低中輟風險，並獲得肯定。

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