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美網／捷克搭檔躲過賽點奪冠 笑領混雙百萬美元獎金

記者曾思儒／即時報導
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捷克組合穆霍娃（右）與門西克奪下美網混雙冠軍。（歐新社）
捷克組合穆霍娃（右）與門西克奪下美網混雙冠軍。（歐新社）

今年美網第一組冠軍昨晚出爐，捷克組合穆霍娃（Karolina Muchova）／門西克（Jakub Mensik）四強賽躲過2個賽末點，起死回生闖進決賽，最終戰再以6：3、1：6、10：6拍下「瑞士公主接班人」班西琪（Belinda Bencic）／義大利科博利（Flavio Cobolli），共享100萬美元冠軍獎金。

這不過是兩位捷克單打好手首次合作，兩人穿上約定好的粉紅和酒紅色的球衣登頂，穆霍娃笑說：「我覺得最後讓我們脫穎而出的是這套搭配好的服裝。」

兩人4強碰俄羅斯搭檔安德瑞娃（Mirra Andreeva）／羅布雷夫（Andrey Rublev），決勝的「超級搶10」從7：9落後連趕4分，以5：4（8：6）、3：5、11：9戲劇性闖進決賽；最終戰門西克關鍵時刻發球建功，生涯第一次打混雙就贏得高額獎金，也無怪乎他可以說：「我第一次的混雙，勝率是百分之百。」

20歲的門西克第一次邀請穆霍娃合拍時，被女方提醒要提升排名，因為去年首度改變賽制的美網混雙只有16組隊伍可參賽，只有6組選手能靠單打排名加總直接拿到參賽權。

門西克也完成任務，今年法網一口氣挺進4強，目前世界排名已到18位。穆霍娃說：「我給他施加了些壓力，但是以有趣的方式，也奏效了。我很開心我們成功晉級，而且現在我們站在這裡。」

16強單淘汰直到四強都是每盤搶4局，直到決賽才是正規的搶6局，班西琪／科博利雖在8強拍下話題組合小威廉絲（Serena Williams）／西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），4強賽又力退網壇「神鵰俠侶」史維托莉娜（Elina Svitolina）和孟非斯（Gael Monfils），離登頂仍差了一步。

今年法網打進決賽的科博利仍正向說：「這已經是我今年第二場決賽，我從沒想過我人生能打到大滿貫決賽。這是混雙，但仍是你永遠不會忘記的事情。」

精華 FAQ

  • 他們在四強賽先化解2個賽末點，靠超級搶10逆轉俄羅斯搭檔安德瑞娃／羅布雷夫，接著又在決賽以6：3、1：6、10：6擊敗班西琪／科博利，完成奪冠之路。

  • 穆霍娃笑稱，兩人事先穿上約定好的粉紅與酒紅球衣，成為場上亮點；加上比賽中把握關鍵分、門西克發球穩定，讓這組臨時搭檔展現超乎預期的默契與氣勢。

  • 美網混雙改制後僅有16組隊伍參賽，且只有6組能靠單打排名加總直接取得資格，讓門西克必須先提升排名；最終他們奪冠後，共同拿下100萬美元獎金。

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