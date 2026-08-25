莎芭蓮卡聯手約克維奇也難敵對手 美網混雙首輪出局

莎芭蓮卡與約克維奇周二在混合雙打首輪以1-4、4-2、（2-10）不敵斯尼科娃（Katerina Siniakova）與帕特恩（Henry Patten）。（路透）

據ESPN報導，莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）與約克維奇 （Novak Djokovic）想再度挑戰美網單打冠軍，接下來只能將目標放回單打賽事。兩人在混合雙打賽場上則未能延續強勢表現，不敵兩位頂尖雙打好手。

莎芭蓮卡與約克維奇開局氣勢十足，卻未能守住優勢，周二在混合雙打首輪以1-4、4-2、（2-10）不敵斯尼科娃（Katerina Siniakova）與帕特恩（Henry Patten）。

目前世界女子雙打排名第1的斯尼科娃，最後更在對約克維奇發球時轟出Ace，替這場比賽畫下句點。

帕特恩賽後笑說，「斯尼科娃在賽末點對約克維奇發出 Ace，真的滿有趣的。」

兩人短暫休息後很快就要再次出場，八強賽將迎戰已婚夫妻檔史維托莉娜（Elina Svitolina）與孟非斯（Gael Monfils）。

小威廉絲（Serena Williams）與阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）稍晚也將登場，參加這項16組參賽隊伍的賽事首輪。最終奪冠組合將抱走100萬美元獎金。

這項賽事去年進行大幅改革，目的是吸引更多頂尖單打球員參賽。賽事改為單打正賽開打前舉行的兩日制比賽，並採用能讓比賽快速結束的計分方式，以降低賽事對球員體能的負擔。

莎芭蓮卡是連續兩屆美網女子單打冠軍，約克維奇則是手握24座大滿貫冠軍的超級球星，兩人正是美國網球協會希望吸引參賽的頂尖單打球員。

兩人也以所有參賽組合中「兩位球員單打排名總和最低」的條件取得頭號種子資格。不過，這場失利並不能算是爆冷。

帕特恩目前高居男子雙打世界第1，他與斯尼科娃首盤僅花12分鐘，就從莎芭蓮卡與約克維奇手中搶下勝利，並在第二盤開局率先破發，成功扭轉戰局。

史維托莉娜與孟非斯在首輪以4-1、4-1輕鬆擊敗艾亞拉（Alex Eala）與阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。

另外，穆霍娃（Karolina Muchova）與門西克（Jakub Mensik）以4-1、2-4、（10-7）險勝美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）與阿雷巴洛（Marcelo Arevalo）。

這對捷克組合晉級後，下一輪將迎戰納瓦羅（Emma Navarro）與保羅（Tommy Paul）。納瓦羅與保羅在首輪以5-3、4-2擊敗同胞阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）與勒納．田（Learner Tien）。