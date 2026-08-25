我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄉村音樂天后桃莉芭頓80歲辭世 川普下令降半旗

曾經高考狀元 北大前副校長任羽中受賄3千萬被判8年

醫療紀錄張冠李戴 馬拉度納死亡案審判暫停一周

中央社布宜諾斯艾利斯24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
已故阿根廷足球明星馬拉度納。(路透)
已故阿根廷足球明星馬拉度納。(路透)

阿根廷一家健康保險公司承認，在有關足球傳奇巨星馬拉度納死亡案審判中所提出的醫療檢查報告，其實是同樣名為狄艾戈的馬拉度納父親的相關資料。

法新社今天取得的信件內容顯示，Swiss Medical公司坦承，原本提交調查馬拉度納死亡案醫療委員會的檢驗報告，「依然錯誤地歸檔在狄艾戈．阿曼多．馬拉度納（Diego Armando Maradona）的名下」，實際上這些資料屬於馬拉度納的父親狄艾戈．薩盧斯提亞諾．馬拉度納（Diego Salustiano Maradona）。

老馬拉度納於2015年過世，比他被譽為足壇史上最偉大球員之一的兒子早5年。

這項錯誤上週被為7名涉案醫護人員之一辯護的律師揪出。時年60歲的馬拉度納於2020年11月去世，這些醫護人員面臨醫療疏忽的指控而受審。

馬拉度納當時接受腦部手術取出血塊後出院休養，兩週後因心臟衰竭及急性肺水腫，死於布宜諾斯艾利斯郊區底格里（Tigre）租屋處。

他的醫療團隊遭控在他過世前提供極度不足照護；團隊方面否認相關指控。

馬拉度納腎臟健康狀況一直是審判後期焦點之一，並有腎臟科醫師作證主張，馬拉度納的醫生本應更加關注此一問題。

不過這名醫師卻是根據錯誤的檢驗報告作出分析。

這起風波導致審判暫停一週。這已經是該案的審理第2次遭遇阻礙。先前的審判因一名法官涉利益衝突而於去年宣告無效。

新一輪審判4月開庭，將於27日恢復進行。預計審判至少將會持續到9月。

精華 FAQ

  • 因為提交給醫療委員會的檢驗報告被發現張冠李戴，原本屬於馬拉度納父親的資料誤登在他名下，且已影響庭上證詞與審理程序。

  • 阿根廷健康保險公司Swiss Medical承認，原本提交的檢驗報告被錯誤歸檔到狄艾戈．阿曼多．馬拉度納名下，實際上屬於其父親。

  • 新一輪審判4月已開庭，受此風波影響暫停1周後，將於27日恢復進行；預計整體審理至少會持續到9月。

保險 阿根廷

上一則

NBA／曾與爵士簽約 明星前鋒打破限制確定重返大學賽場

延伸閱讀

假扮投資人 背後開槍…他承認殺了聯合健保CEO 受害者家人：伸張正義重要一步

假扮投資人 背後開槍…他承認殺了聯合健保CEO 受害者家人：伸張正義重要一步
聯合健保CEO命案╱孟喬內認跟蹤罪12月宣判 最高可囚終身

聯合健保CEO命案╱孟喬內認跟蹤罪12月宣判 最高可囚終身
聯合保險股價跌 孟喬內笑了…審判延至12月

聯合保險股價跌 孟喬內笑了…審判延至12月
維州大車禍肇事司機董靖生已交保 律師將提法院延期

維州大車禍肇事司機董靖生已交保 律師將提法院延期

熱門新聞

美加墨世界盃決賽結束後，阿根廷隊帕雷德斯（5號）毆打西班牙隊加維（9號）。（美聯社檔案照）

FIFA重罰阿根廷隊 禁賽、罰款、主場觀眾減半…他最慘

2026-08-21 13:21
挪威足球巨星哈蘭德(Erling Haaland)在他效力的英格蘭足球超級聯賽曼城隊本季開幕戰前剪掉了標誌性飄逸長髮，以俐落金色短髮造型亮相。(歐新社)

哈蘭德剪掉飄逸長髮 俐落造型迎戰曼城新球季

2026-08-23 12:05
2026年7月19日美加墨世界盃決賽結束後，阿根廷隊帕雷德斯（5號）打倒西班牙隊加維（9號）。（美聯社檔案照）

國際足協重罰 阿根廷足協：將上訴

2026-08-21 14:34
哈蘭德在新賽季登場並秀出新髮型。(美聯社)

哈蘭德拍剪髮全紀錄 女友快哭了：早上醒來會想這是誰

2026-08-23 16:00
日本花式滑冰黃金組合「璃來龍」三浦璃來、木原龍一宣布訂婚，消息一出瞬間引爆粉絲狂歡。(路透)

「璃來龍」訂婚炸翻粉絲 網友齊聲祝福：終於等到了

2026-08-23 14:40
基爾喬斯檔案照。（路透）

網壇壞小子基爾喬斯古柯鹼陽性遭禁賽 坦承鑄下大錯

2026-08-19 14:16

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國