我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3大股指收黑 美債殖利率又升 沃爾瑪大跌9%

有機會撿便宜…5款車明年停產 值得關注

NBA╱哈登同意新合約 3年9700萬元續留騎士

中央社紐約20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
NBA明星後衛哈登。（歐新社檔案照）
NBA明星後衛哈登。（歐新社檔案照）

美國職籃NBA明星後衛「大鬍子」哈登的經紀人今天告訴體育媒體ESPN，哈登已同意與克利夫蘭騎士簽下一份為期3年、價值9700萬美元的新合約。

路透社報導，哈登（James Harden）曾榮膺NBA年度最有價值球員（MVP），11度入選全明星賽。

ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）寫道，現在哈登的生涯總薪資將達到5.11億美元，使其成為NBA史上第4位生涯總收入突破5億美元的球員，加入費城76人的詹姆斯（LeBron James）、休士頓火箭的杜蘭特（Kevin Durant）、金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）的行列。

根據哈登的經紀人，新合約包含2028-29賽季的球員選擇權以及交易補償金。

騎士昨天才傳出透過多方交易，從丹佛金塊換來前鋒華森（Peyton Watson），交易也涉及洛杉磯快艇。

哈登本月26日將滿37歲，他在今年夏天放棄原合約中價值4230萬美元的球員選擇權，希望藉此爭取一份多年合約。

騎士在2月交易截止日前從快艇取得哈登，並將同為全明星後衛的賈蘭德（Darius Garland）送往洛杉磯。

哈登代表騎士出賽26場例行賽，平均每場貢獻20.5分和7.7次助攻。

他在NBA例行賽累計出賽1221場，其中1007場先發，生涯場均24.0分、5.6籃板和7.3助攻，曾效力於奧克拉荷馬雷霆（2009-12）、火箭（2012-2021）、布魯克林籃網（2021-22）、76人（2022-23）、快艇（2023-26）以及騎士。

精華 FAQ

  • 根據經紀人向ESPN透露，哈登已同意與克利夫蘭騎士簽下1份為期3年、總值9700萬美元的新合約，代表他將持續留在球隊效力。

  • 新合約包含2028-29賽季的球員選擇權，以及交易補償金條款，代表哈登未來在合約年限與交易保障上都獲得更大彈性與保障。

  • 哈登生涯總薪資將達5.11億美元，成為NBA史上第4位突破5億美元的球員；他例行賽累計出賽1221場，場均24.0分、5.6籃板、7.3助攻。

NBA 柯瑞 詹姆斯

上一則

瓊斯盃／變玩笑盃？菲律賓43分血洗中華藍仍沒能晉級

延伸閱讀

NBA／跳出合約獲加薪 比爾2年1320萬元留快艇還附帶選擇權

NBA／跳出合約獲加薪 比爾2年1320萬元留快艇還附帶選擇權
NBA／衛斯布魯克宣布退休 史上最強大三元製造機結束18年生涯

NBA／衛斯布魯克宣布退休 史上最強大三元製造機結束18年生涯
NBA／5隊交易案 華森轉戰騎士、史特魯斯送去快艇

NBA／5隊交易案 華森轉戰騎士、史特魯斯送去快艇
NBA／騎士後衛老換新 交易出施羅德 清出資金鎖定庫明加

NBA／騎士後衛老換新 交易出施羅德 清出資金鎖定庫明加

熱門新聞

C羅8月15日賽前與兒女合影。(路透)

足球／C羅婚前協議曝光 若離婚…女方每月可獲11.5萬美元

2026-08-15 19:51
中國選手石宇奇在比賽中。（新華社）

羽球世錦賽首日 球王石宇奇爆冷輸地主出局 現場歡聲雷動

2026-08-17 11:10
塞爾維亞名將約克維奇在辛辛那提網球公開賽以6比2、4比6、4比6，遭阿根廷選手蒂蘭特逆轉淘汰。約克維奇受高溫影響，一度申請醫療暫停。(路透)

約克維奇不敵酷暑雙膝跪地 申請醫療 辛辛那提網賽遭逆轉

2026-08-16 13:37
C羅與老婆喬治娜2018年的合照。（路透）

生第6個寶寶？C羅沒把話說死 老婆說「10年後再考慮」

2026-08-16 23:50
詹姆斯推出Youtube頻道。（路透）

NBA／詹姆斯進軍YouTube 首支影片集結2016騎士冠軍班底

2026-08-16 01:33
基爾喬斯檔案照。（路透）

網壇壞小子基爾喬斯古柯鹼陽性遭禁賽 坦承鑄下大錯

2026-08-19 14:16

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗
恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑

恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑
中國邊控升級 律師提醒這族群留意「出境風險」

中國邊控升級 律師提醒這族群留意「出境風險」
退房前別急著走 專家曝「這動作」防被收冤枉費

退房前別急著走 專家曝「這動作」防被收冤枉費