我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣漲逾7萬美元 24小時爆倉逾30億美元

川普秀白宮新花崗岩停機坪 9/24迎習近平來訪

瓊斯盃／變玩笑盃？菲律賓43分血洗中華藍仍沒能晉級

記者曾思儒／新北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
菲律賓SGA大勝中華藍仍沒能晉級。(圖／中華籃協提供)
菲律賓SGA大勝中華藍仍沒能晉級。(圖／中華籃協提供)

尋求瓊斯盃3連霸的菲律賓SGA，尋求衛冕最大敵人卻成賽制，儘管6場比賽只輸1場，今天還以117：74血洗地主中華藍，仍因今年新賽制無緣晉級4強，只落入第5名排名賽，讓菲律賓球迷喊「Jones Cup」是「Joke Cup」，根本就該改名「台灣盃」。

中華籃協主辦的瓊斯盃今年邁入第45屆，今年賽制大改革，預賽分兩組採雙循環，再取分組前2晉級4強，但地主中華藍「保障」晉級4強，造成菲律賓SGA和韓國原州DB新世代同是5勝1敗，但菲律賓無法晉級4強的特殊情況。

菲律賓昨天就算擊敗韓國原州DB新世代，但因勝分不夠，已經確定無緣4強，今天碰墊底但保障晉級的中華藍卯起來打，第四節開打不到2分鐘得分就已破百，阿基（Tajuan Agee）第四節罰球甚至有閉眼投球動作，最終寫下117：74大勝，43分差距創下本屆賽會最大紀錄。

菲律賓總教練張念財今天賽後記者會表示，第一階段3場比賽結束才知道賽制，「所以我們更努力想拿下每場勝利，我們非常想晉級，捍衛冠軍。」他也提到，因賽制無緣晉級，但今天打地主也讓SGA球員更有動力，要打出場漂亮勝利。

新賽制造成爭議，中華籃協新任副理事長文大培今天也特別到現場解釋，籃協發出邀請函時，各隊都知道狀況，當時只有韓國隊表達過異議，但最終接受中華籃協說法。

文大培重申，開完領隊會議，大家都接受這樣的賽制，沒有一隊不清楚賽制，韓國和菲律賓也都很清楚，「籃協該扛的一定扛，中華隊因為傷兵潮沒能表現因有水準，很遺憾，但賽程大家都知道，不能因為菲律賓教練說不知道，該打屁股不是籃協。」賽後記者會在場的文大培表示，菲律賓並非教練出席領隊會議，肯定是交接過程出現問題，造程資訊上的落差。

精華 FAQ

  • 因為今年瓊斯盃改制後，除了分組前2晉級，地主中華藍又享有保障4強名額，導致菲律賓SGA雖然6戰只輸1場，仍因排名與分組條件受限而出局。

  • 菲律賓SGA以117：74痛宰中華藍，贏了43分，創下本屆賽會最大勝分紀錄，甚至第四節開打不到2分鐘就已突破100分，展現明顯火力差距。

  • 中華籃協副理事長文大培表示，邀請函與領隊會議時各隊都已知道賽制，只有韓國曾表達異議但最後接受，因此不能說菲律賓完全不知情，問題多半出在訊息交接。

上一則

NBA／5隊交易案 華森轉戰騎士、史特魯斯送去快艇

延伸閱讀

美網／爭混雙百萬冠軍獎金 11支參賽隊伍先出爐

美網／爭混雙百萬冠軍獎金 11支參賽隊伍先出爐
羽球世錦賽首日 球王石宇奇爆冷輸地主出局 現場歡聲雷動

羽球世錦賽首日 球王石宇奇爆冷輸地主出局 現場歡聲雷動
MLB／官網慶幸不再對決響尾蛇 道奇未獲分區冠軍就是歷史性崩盤

MLB／官網慶幸不再對決響尾蛇 道奇未獲分區冠軍就是歷史性崩盤
MLB／遺憾沒再多投幾局 山本由伸無緣勝投「贏球最重要」

MLB／遺憾沒再多投幾局 山本由伸無緣勝投「贏球最重要」

熱門新聞

網壇傳奇人物費德勒（Roger Federer）。（美聯社）

1原因 費德勒1夜蒸發5200萬…不再坐擁10億身家

2026-08-12 16:41
C羅8月15日賽前與兒女合影。(路透)

足球／C羅婚前協議曝光 若離婚…女方每月可獲11.5萬美元

2026-08-15 19:51
中國選手石宇奇在比賽中。（新華社）

羽球世錦賽首日 球王石宇奇爆冷輸地主出局 現場歡聲雷動

2026-08-17 11:10
塞爾維亞名將約克維奇在辛辛那提網球公開賽以6比2、4比6、4比6，遭阿根廷選手蒂蘭特逆轉淘汰。約克維奇受高溫影響，一度申請醫療暫停。(路透)

約克維奇不敵酷暑雙膝跪地 申請醫療 辛辛那提網賽遭逆轉

2026-08-16 13:37
C羅與老婆喬治娜2018年的合照。（路透）

生第6個寶寶？C羅沒把話說死 老婆說「10年後再考慮」

2026-08-16 23:50
詹姆斯推出Youtube頻道。（路透）

NBA／詹姆斯進軍YouTube 首支影片集結2016騎士冠軍班底

2026-08-16 01:33

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王
當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價