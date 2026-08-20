瓊斯盃／變玩笑盃？菲律賓43分血洗中華藍仍沒能晉級

菲律賓SGA大勝中華藍仍沒能晉級。(圖／中華籃協提供)

尋求瓊斯盃3連霸的菲律賓SGA，尋求衛冕最大敵人卻成賽制，儘管6場比賽只輸1場，今天還以117：74血洗地主中華藍，仍因今年新賽制無緣晉級4強，只落入第5名排名賽，讓菲律賓球迷喊「Jones Cup」是「Joke Cup」，根本就該改名「台灣盃」。

中華籃協主辦的瓊斯盃今年邁入第45屆，今年賽制大改革，預賽分兩組採雙循環，再取分組前2晉級4強，但地主中華藍「保障」晉級4強，造成菲律賓SGA和韓國原州DB新世代同是5勝1敗，但菲律賓無法晉級4強的特殊情況。

菲律賓昨天就算擊敗韓國原州DB新世代，但因勝分不夠，已經確定無緣4強，今天碰墊底但保障晉級的中華藍卯起來打，第四節開打不到2分鐘得分就已破百，阿基（Tajuan Agee）第四節罰球甚至有閉眼投球動作，最終寫下117：74大勝，43分差距創下本屆賽會最大紀錄。

菲律賓總教練張念財今天賽後記者會表示，第一階段3場比賽結束才知道賽制，「所以我們更努力想拿下每場勝利，我們非常想晉級，捍衛冠軍。」他也提到，因賽制無緣晉級，但今天打地主也讓SGA球員更有動力，要打出場漂亮勝利。

新賽制造成爭議，中華籃協新任副理事長文大培今天也特別到現場解釋，籃協發出邀請函時，各隊都知道狀況，當時只有韓國隊表達過異議，但最終接受中華籃協說法。

文大培重申，開完領隊會議，大家都接受這樣的賽制，沒有一隊不清楚賽制，韓國和菲律賓也都很清楚，「籃協該扛的一定扛，中華隊因為傷兵潮沒能表現因有水準，很遺憾，但賽程大家都知道，不能因為菲律賓教練說不知道，該打屁股不是籃協。」賽後記者會在場的文大培表示，菲律賓並非教練出席領隊會議，肯定是交接過程出現問題，造程資訊上的落差。