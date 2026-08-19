德國國腳兩度賽場暈倒引關注 穆西亞拉回應：短暫失神

穆西亞拉代表德國隊參加美加墨世界盃。（美聯社檔案照）

德國 國腳、拜仁慕尼黑中場球員穆西亞拉（Jamal Musiala）近日在幾天內兩次於比賽中突然倒地，引發德國足壇廣泛關注。面對外界擔憂，這位23歲的德國球星日前透過個人社群媒體 發表聲明，首次公開解釋自己的身體狀況，並表示目前不存在進一步健康風險。

穆西亞拉在聲明中透露，自己被診斷出患有「短暫且可治療的失神發作」，症狀源於神經功能障礙，可能導致類似近期在對陣萊比錫（RB Leipzig）和海登海姆（1. FC Heidenheim）比賽中出現的突然失神和倒地情況。穆西亞拉表示，自己正在接受專業醫療團隊治療，神經科專家已批准他繼續從事職業足球運動，而這一情況「沒有額外的健康風險」。

「最能幫助我的事情，就是繼續和球隊一起追逐勝利和冠軍。」穆西亞拉在聲明中寫道。

在穆西亞拉發聲後，德國足球界迅速送上支持。

一個賽季前離隊的拜仁傳奇球員穆勒（Thomas Müller）第一時間在社群媒體留言區留言：「別擔心，賈馬爾，我們與你同在。」拜仁隊長諾伊爾（Manuel Neuer）、後衛烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）等現役隊友則用愛心貼圖表達支持。

拜仁體育董事埃貝爾（Max Eberl）在球隊對陣海登海姆的賽後表示，俱樂部此前已經了解穆西亞拉的情況，因此選擇讓球員本人向公眾說明。埃貝爾說，俱樂部會全力支持球員，並強調外界不必過度恐慌。

拜仁榮譽主席赫內斯（Uli Hoeneß）則表示，看到穆西亞拉再次倒地時，自己當時「幾乎說不出話來」，因為原本只在內部了解的健康問題突然以這樣的方式出現在公眾面前。赫內斯同時強調，俱樂部將無條件支持穆西亞拉，並相信醫療專家的判斷。

除拜仁內部人士外，德國足球界和國際足壇也紛紛表達關切。德國國家隊隊友維爾茨（Florian Wirtz）、德國足球職業聯盟（DFL）旗下德甲聯賽官方帳號等均公開向穆西亞拉送上祝福，希望他早日完全恢復。

事實上，過去一年對穆西亞拉而言頗為艱難。2025年俱樂部世界盃（Club World Cup）期間，他曾遭遇嚴重踝部和腓骨傷勢，缺席數月比賽。此後又經歷康復、復出以及再次接受手術等波折。