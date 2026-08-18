辛辛那提網賽／啤酒還是能量飲？阿尼西莫娃靠神秘飲料 逆轉打進16強

阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）。（美聯社）

據紐約郵報報導，周一晚間，阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）在辛辛那提公開賽（Cincinnati Open）32強賽迎戰近期華盛頓公開賽冠軍艾亞拉（Alexandra Eala）。比賽期間，她不時啜飲一杯神秘飲料，讓網球播報員一度摸不著頭緒。

Tennis Channel評論員戴凡波（Lindsay Davenport）與哈伯（Brett Haber）在第二盤中段換邊休息時，注意到阿尼西莫娃手中的飲料。

哈伯隨即問道，「那是什麼？」

戴凡波則猜測，「可能是蘋果西打，布雷特？」

哈伯笑著說，「我的意思是，我絕對不會說球員在比賽中間喝啤酒，但那看起來確實很像啤酒。」

畢竟，球員在正式比賽期間禁止飲用酒精飲料。

「我從來沒看過這種事。」戴凡波也說道。

哈伯最後表示「它可能是無酒精飲料，也可能是西打，或是其他任何東西。我們不知道。」

這段場邊插曲很快在社群媒體上引發討論。不少球迷甚至饒富興味地猜測，世界排名第10的阿尼西莫娃是否真的在比賽中喝起了啤酒。

一名X用戶寫道，「阿尼西莫娃就這樣悠閒地灌著Miller Lite，打出74個非受迫性失誤，還輕鬆擊敗艾亞拉。這就是美國網球的全部精髓！」

當然，也有球迷認為那可能是紅牛（Red Bull）或其他能量飲料。

還有人推測，巡迴賽可能涉及商業品牌規範，因此阿尼西莫娃才會把飲料倒進杯子裡，而不是直接拿著罐裝飲料飲用。

直到第三盤稍晚，哈伯終於揭開謎底。

他表示，Tennis Channel透過場邊攝影師確認，阿尼西莫娃曾要求一罐紅牛，而工作人員隨後將飲料送到她手中。

「我們可以透過場邊的一名攝影師確認，阿尼西莫娃要求一罐紅牛，而且工作人員將飲料送到了她手上。這就是那杯神秘飲料。」

答案揭曉：原來這杯看似啤酒的神秘飲料，其實是紅牛。

而這杯飲料似乎也真的為阿尼西莫娃補充了能量。

她在先丟掉首盤後強勢反彈，連拿第二、第三盤，最終以4-6、6-4、6-2逆轉擊敗伊拉，成功挺進16強。接下來，她將在周四的16強賽迎戰諾斯科娃（Linda Nosková）。

阿尼西莫娃去年曾一路闖進溫網與美國公開賽決賽，可惜最終都未能奪下冠軍。

這也是她自2023年暫離網壇八個月、專注於心理健康後，重返職業網壇以來持續復甦的重要歷程。

如今，她將力拚在辛辛那提繼續前進，為今年最後一項大滿貫，紐約美國公開賽做好準備。