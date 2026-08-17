羽球世錦賽首日 球王石宇奇爆冷輸地主出局 現場歡聲雷動

中國選手石宇奇在比賽中。（新華社）

2026年羽球 世錦賽今天將在印度 新德里點燃戰火，首日賽程就爆出大冷門，中國「世界球王」石宇奇3局大戰敗給世界排名22的地主謝提（Ayush Shetty），以14：21、21：13、19：21出局，讓現場球迷歡聲雷動。

我國先上場的三組選手，率先上陣的張淨惠／楊景惇只花25分鐘就以21：6、21：15輕取巴西 姊妹檔利馬 （Jaqueline Lima）／大利馬（Samia Lima），可惜男單戚又仁和日本奈良岡功大大戰三局以16：21、21：7、12：21敗陣，男雙李芳任／李芳至碰日本組合西大輝／熊谷翔也是三局激戰後以12：21、21：18、18：21逆轉失利，無緣第二輪和王齊麟／邱相榤上演「寶島內戰」。

羽球世錦賽屬於BWF第一等級的大賽，沒有設置獎金，但冠軍可獲得14500分的高額積分，不料今天第一日賽程就爆出冷門，世界排名首位的石宇奇沒能延續過去對戰謝提3戰全勝優勢，首局以14：21失守，儘管第二局以21：13扳平，決勝局又陷入6：17絕對落後。

石宇奇在劣勢下雖打出兩波連續得分攻勢，將差距縮小到15：18，但謝提連拿2分先取得賽末點；石宇奇雖連續瓦解4個危機，但謝提第5個賽點假動作騙到石宇奇，沒讓球王扳平局數，以21：19驚險奪勝，在1小時13分鐘激戰中挺進32強。

2022年打下男單銅牌的我國「一哥」周天成，首日賽程在台將中壓軸登場，對手是世界排名126的菲律賓維拉弗爾（Clarence Villaflor）。

謝提戰勝石宇奇後揮拳慶祝。（美聯社）