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台桌球組合林昀儒鄭怡靜扳倒世界第1 晉WTT歐洲大滿貫4強

中央社記者陳容琛台北13日電
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林昀儒（左）與鄭怡靜（右）檔案照。（中央社）
林昀儒（左）與鄭怡靜（右）檔案照。（中央社）

瑞典舉行的WTT歐洲大滿貫賽，台灣混雙組合林昀儒、鄭怡靜今天在8強戰，以3比1扳倒世界排名第1的南韓組合林鐘勳、申裕斌，追平兩人在大滿貫賽混雙最佳成績。

世界桌球職業大聯盟（WTT）歐洲大滿貫賽，世界排名11名的台灣混雙組合林昀儒、鄭怡靜，今天8強戰與世界排名第1的南韓組合林鐘勳、申裕斌正面交鋒，力拚躋身4強之列，只是台灣組合過去兩次對戰皆以落敗收場。

此役首局開打後，林昀儒、鄭怡靜針對對手做足準備，在戰術策略執行到位情況下，一開局就打出強勢7比0攻勢，並以11比3先馳得點，加上台灣組合次局維持絕佳手感，而且有效限制對手發揮，開局就連得8分，順利再以11比2手握聽牌優勢。

然而，林昀儒、鄭怡靜第3局陷入亂流，一開始就被連得6分，早早處於大幅度落後，以4比11遭到扳回一城，所幸台灣組合關鍵第4局找回狀態，加上林昀儒正拍進攻奏效，幫助台灣組合一舉打出6比0攻勢逆轉比分，就算被化解4個賽末點，終場林昀儒、鄭怡靜仍以11比9奪勝。

從林鐘勳、申裕斌手中取得對戰首勝後，林昀儒、鄭怡靜如願搶下混雙4強門票，追平兩人在WTT大滿貫賽層級賽事的最佳成績，接下來，將面對中國組合林詩棟、蒯曼及法日聯軍李布隆（Alexis Lebrun）、大藤沙月對戰的勝方。

精華 FAQ

  • 台灣混雙組合林昀儒、鄭怡靜在瑞典舉行的WTT歐洲大滿貫8強戰，以3比1擊敗世界排名第1的南韓組合林鐘勳、申裕斌，順利晉級4強。

  • 首局林昀儒、鄭怡靜以強勢7比0開局，並以11比3先拿下；第2局又持續壓制對手，開局連得8分，最後以11比2再下一城，迅速取得聽牌優勢。

  • 林昀儒、鄭怡靜闖進4強後，下一輪對手將是中國組合林詩棟、蒯曼，以及法日聯軍李布隆和大藤沙月之間的勝方，將繼續爭取決賽門票。

南韓 林昀儒 瑞典

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