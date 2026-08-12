1原因 費德勒1夜蒸發5200萬…10億身家「瞬間沒了」?

網壇傳奇人物費德勒（Roger Federer）。（美聯社）

據紐約郵報報導，網壇傳奇人物費德勒（Roger Federer）的身家成為最新熱門話題。

這位網球傳奇人物在周二因運動鞋品牌On公布的銷售數據低於市場預期，導致股價暴跌，身家也因此跌出億萬富翁行列，進而引發外界對其財務狀況的關注。

不過，根據富比世 報導，這位瑞士 網壇巨星其實不必太過擔心，因為費德勒目前的身家仍非常接近10億美元。

費德勒職業生涯共拿下20座大滿貫冠軍，在網球史上「史上最佳球員（GOAT）」的討論中始終是重要人選。他的大部分財富，都來自長達24年的職業生涯。

2022年告別職業網壇時，費德勒累積的職業獎金約為1.31億美元。

不過，相較於球場上的獎金，費德勒多年來累積的贊助與代言收入，更是推升其財富的重要來源。

現年45歲的費德勒，目前仍與Uniqlo保有代言合作。2018年，他與這家日本服飾品牌簽下了一份10年、總值3億美元的代言合約。

這份合作也宣告他與Nike長達24年的合作關係正式結束。

多年來，費德勒的合作品牌還包括Rolex、Mercedes-Benz、Gillette、Lindt巧克力以及NetJets等知名企業。

除了豐厚的代言收入外，他持有瑞士運動鞋公司On Holding約2.5%的股份，也是其財富快速增長的關鍵。費德勒更在2025年正式成為億萬富翁。

當時，他持有約2.96億股A類股票以及3.41億股B類股票。隨著On股價大幅上漲，這些持股的價值也水漲船高，進一步推升他的個人身家。

然而到了周二，隨著On股價大幅下挫，根據富比世估算，費德勒的淨資產已降至約9.524億美元。

On股價當日下跌約19%，也意味著費德勒的身家在一天之內至少縮水5200萬美元。

相比之下，費德勒去年的身家估計最高曾達到11億美元。

費德勒早在2019年成為On的共同持有人，並以非正式身分擔任該公司的時尚顧問。

On在2025年股價大幅上漲，其中一部分功勞也被認為來自以費德勒命名的「The Roger」系列球鞋。

On更曾形容費德勒是「與我們創辦人關係密切的合作夥伴」。

整體而言，雖然On股價近期重挫，讓費德勒的身家一度跌破10億美元，但以他龐大的代言收入、投資布局以及長期累積的財富來看，這次股價下跌對他的整體財務狀況而言，仍屬於相對有限的波動。