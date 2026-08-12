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NBA湖人又易主？傳將以125億元破紀錄價格出售

中央社紐約12日綜合外電報導
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NBA洛杉磯湖人隊傳將以125億美元的破紀錄價格出售。（美聯社）
NBA洛杉磯湖人隊傳將以125億美元的破紀錄價格出售。（美聯社）

多名消息人士向體育媒體ESPN透露，職籃NBA洛杉磯湖人隊將以125億美元的破紀錄價格，出售給商人庫許納（Josh Kushner）與艾格（Bob Iger）。

億萬富豪華特（Mark Walter）去年才剛買下湖人隊大多數股權。那次交易對湖人隊的估值為100億美元，案子去年10月才獲得NBA理事會（The NBA Board of Governors）的批准。

路透社目前無法聯繫上湖人隊請求置評。

庫許納的哥哥傑瑞德（Jared Kushner）就是美國總統川普（Donald Trump）的女婿。

上述消息曝光幾週前，庫許納捲入一場全球足球管理機構國際足球總會（FIFA）的私募股權風波。

國際足總上月宣布，計劃成立一家子公司來經營世界盃，且原本打算以200億美元的股權估值，向庫許納旗下創投公司Thrive Capital出售少數股權。此舉引發眾怒，也讓國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）面臨危機。

艾格曾任迪士尼公司（Walt Disney Co.）執行長，之前也買下美國國家女子足球聯賽（NWSL）球隊天使城FC（Angel City FC）的多數股權。

精華 FAQ

  • 根據ESPN引述的消息，湖人隊傳出將以125億美元出售，這筆金額若成真，將成為NBA球隊史上最高的出售價格，刷新聯盟紀錄。

  • 傳聞中的買家是商人庫許納與艾格。庫許納是美國總統川普女婿傑瑞德的哥哥，艾格則曾任迪士尼執行長，並持有NWSL球隊天使城FC多數股權。

  • 內文指出，億萬富豪華特去年才剛買下湖人隊大多數股權，當時對球隊的估值為100億美元，而該案也在去年10月獲得NBA理事會批准。

NBA 湖人 庫許納

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