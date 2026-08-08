我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰校園血案學生還原現場 囑媽媽「別打電話給我」

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

中央社布宜諾斯艾利斯8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅西（左）與其父梅西父親荷黑．梅西（右）。（路透資料照）
梅西（左）與其父梅西父親荷黑．梅西（右）。（路透資料照）

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）的家人向路透證實，梅西長年患病的父親荷黑．梅西（Jorge Messi，以下簡稱老梅西）昨晚在一家醫療診所病逝，享壽68歲。

路透報導，梅西的家人指出，老梅西在人生最後幾個月，往返於阿根廷羅薩里奧市（Rosario）一家醫療中心及自宅之間，妻子與兒女陪伴在側。

世界盃結束後，梅西曾陪伴父親一段時間，之後才返回其效力的邁阿密國際（Inter Miami）足球俱樂部，並於一週前重返賽場。

自梅西早年效力西甲巴塞隆納開始，老梅西便一路陪伴兒子走過職業生涯，曾是兒子重要的支柱，並曾多年擔任他的經紀人。

梅西曾表示：「我從小就一直需要爸爸的認可。每場比賽結束後，我都會問他覺得我的表現如何。」

在阿根廷世界盃首賽出戰阿爾及利亞期間，梅西上演了帽子戲法，同時心中百感交集，他在慶祝首個進球後激動落淚。

梅西在隨後的記者會上解釋，自己落淚是因為「一些與足球無關的事情」，此前他經歷了「幾個艱難且複雜的日子」。

數天之後，梅西的家人發表聲明，談及老梅西的「健康情況」，告知公眾他正接受治療。

梅西父親荷黑．梅西（Jorge Messi）昨晚在一家醫療診所病逝，享壽68歲。...
梅西父親荷黑．梅西（Jorge Messi）昨晚在一家醫療診所病逝，享壽68歲。圖為2011年他觀看兒子在美洲盃足球賽（Copa America）首輪對哥倫比亞的比賽。（路透資料照）

精華 FAQ

  • 路透指出，梅西家人證實荷黑．梅西昨晚在一家醫療診所病逝，享壽68歲。近幾個月他往返醫療中心與住家，妻子及子女都陪在身邊。

  • 老梅西自梅西早年效力巴塞隆納起便一路陪伴，長年是兒子的重要支柱，也曾多年擔任梅西經紀人，對其職業發展與人生選擇影響深遠。

  • 文中提到，梅西在阿根廷世界盃首戰後激動落淚，事後表示與足球無關，因為他前幾天經歷艱難複雜的狀況，外界認為與父親病況有關。

梅西 世界盃 阿根廷

上一則

NBA灰熊前鋒克拉克死因出爐 法醫認定毒品意外

下一則

馬拉度納「上帝之手」足球將拍賣 估計成交價千萬美元

延伸閱讀

世界盃輸給西班牙…梅西捐8萬歐元 援助馬德里火災重建

世界盃輸給西班牙…梅西捐8萬歐元 援助馬德里火災重建
足球／梅西歸隊先發「凌空抽射」教練盛讚：畢卡索級踢法

足球／梅西歸隊先發「凌空抽射」教練盛讚：畢卡索級踢法
足球／美職大聯盟全明星賽 梅西確定缺席

足球／美職大聯盟全明星賽 梅西確定缺席
世界盃／不是去美國和梅西聯手 40歲維德角門神轉戰智利豪門

世界盃／不是去美國和梅西聯手 40歲維德角門神轉戰智利豪門

熱門新聞

哈蘭德在足球場上總是高人一等。（歐新社）

哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」

2026-08-01 23:34
南韓足球隊6月世界盃比賽對陣南非的檔案照。（新華社）

韓足協大醜聞：性賄賂外籍裁判 包括世界盃奧運預選賽

2026-08-06 12:40
阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

世界盃輸給西班牙…梅西捐8萬歐元 援助馬德里火災重建

2026-08-04 17:31
8月5日，梅西慶祝攻入個人第2球。(路透)

足球／梅西歸隊先發「凌空抽射」教練盛讚：畢卡索級踢法

2026-08-06 04:45
葡萄牙足球巨星C羅。（路透）

足球／C羅炫富「我的玩具」法拉利、McLaren停滿夢幻車庫

2026-08-05 04:45
梅西（左）與其父梅西父親荷黑．梅西（右）。（路透資料照）

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

2026-08-08 12:51

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」