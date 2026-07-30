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歐洲足總揚言抵制世界盃 反對FIFA引進私人資本

中央社巴黎30日綜合外電報導
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歐洲足球總會（UEFA）今天表示，倘若國際足球總會（FIFA）執意推動出售世界盃等賽事股權給私人投資者的計畫，UEFA將抵制世界盃。

法新社報導，UEFA在聲明中表示：「只要這些提案存在，UEFA旗下各國代表隊就不會參加任何FIFA賽事，除非FIFA徹底放棄相關計畫，並提出具拘束力的保證，承諾絕不會將賽事治理權或舉辦權開放給私人所有。」

UEFA強調：「世界盃不能被視為投資商品…它的任何部分都不應拱手讓予私人投資者。世界盃是非賣品。」

FIFA計劃成立估值200億美元的半私有子公司FIFA Forward Enterprise（FFE），負責經營世界盃和其他賽事，由FIFA掌握過半股權，但希望透過「謹慎挑選長期投資人」籌到42億美元，這些投資人將購入「少數且不具控制權」的股權。

若提案獲得通過，FIFA旗下211個會員協會除了可在2027年初一次獲得2000萬美元外，2027至2030年週期的常規補助也將由800萬美元提高至2000萬美元。

FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）形容，這項倡議是「推動全球足球發展的絕佳機會」。

不過，UEFA主張，「足球運動的未來，不應由那些首要任務是追求最大財務報酬的人決定；各國足協、聯賽、俱樂部、球員及球迷的利益，也不能屈居於投資報酬之下。足球運動絕不能為了經濟利益而透支未來」。

UEFA強調：「歐洲的立場很明確，我們絕不會賦予這種模式任何正當性。沒有人有道德權利出售那些僅僅是替下一代暫時保管的資產。」

FIFA這項提案不僅遭UEFA反對，也引發多個歐洲主要足協及歐盟官員批評。他們認為，這項提案進一步推動體育商業化，並對潛在利益衝突表示擔憂。

中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）與亞洲足球聯盟（AFC）對此表示關切，他們認為FIFA在未充分徵詢211個會員協會的意見前，就對外公布提案。

非洲足球協會（CAF）則呼籲旗下各國足協檢視這項具爭議的計畫。

精華 FAQ

  • UEFA認為FIFA若把世界盃等賽事股權出售給私人投資者，等同將足球治理權與舉辦權商品化，因此警告只要提案存在，旗下各國代表隊就不參加FIFA賽事。

  • FIFA計畫成立估值200億美元的半私有子公司FIFA Forward Enterprise（FFE），由FIFA掌握過半股權，並透過挑選長期投資人籌集42億美元，投資人僅持少數且無控制權股權。

  • 反對者擔心提案會進一步推動體育商業化，讓追求報酬的投資人影響足球未來，也憂心治理權受損；CONCACAF、AFC與CAF等組織也對未充分諮詢各會員協會表示關切。

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