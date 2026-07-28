義大利男足國家隊總教練終選定 曼西尼重回帥位

曼西尼再度成為義大利男足國家隊總教練。（新華社）

義大利 足協主席馬拉戈（Giovanni Malagò）28日宣布，曼西尼（Roberto Mancini）成為義大利男足國家隊總教練，這將是他第二次執教該球隊。

曼西尼先前曾執教國際米蘭（Inter Milan）、曼城（Manchester City）等多家俱樂部，並在2018年至2023年首次接過「藍衣軍團」教鞭。在任期間，曼西尼率領球隊贏得歐國盃冠軍。馬拉戈同時宣布拉涅利（Claudio Ranieri）擔任技術總監。

在今年3月進行的美加墨世界盃 歐洲區資格賽附加賽中，義大利隊不敵波士尼亞隊，連續三屆無緣世界盃會內賽。隨後，義大利足協原主席格拉維納（Gabriele Gravina）和總教練加圖索（Gennaro Gattuso）紛紛辭職。

義大利新帥的產生過程頗為曲折。6月，馬拉戈當選新一任義足協主席後，任命AC米蘭（AC Milan）傳奇馬爾蒂尼（Paolo Maldini）為技術總監，萊昂納多（Leonardo）為顧問。據義大利媒體報導，孔蒂（Antonio Conte）、曼西尼、瓜迪奧拉（Pep Guardiola）、安切洛蒂（Carlo Ancelotti）均曾是新帥的潛在人選。皮爾洛（Andrea Pirlo）一度十分接近帥位，但受到場外因素影響，這位AC米蘭前中場日前發文宣布放棄此次競聘。負責選帥工作的馬爾蒂尼和萊昂納多也雙雙辭職，這距離二人上任僅過去16天。

曼西尼接下來的第一項重要比賽是9月開打的歐國聯，義大利隊與法國隊、比利時隊和土耳其隊同組。