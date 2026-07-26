周天成奪超級1000中國羽球賽冠軍 寫最年長紀錄

在江蘇常州舉行的2026中國羽毛球公開賽決賽中，台灣選手周天成戰勝法國選手大波波夫，奪得男單冠軍。圖為周天成登台領獎。 (中新社)

BWF超級1000等級的中國羽球 公開賽，「台灣一哥」周天成在今天進行的男單決賽擊敗法國好手波波夫，成為BWF史上最年長超級1000等級賽事冠軍，也證明36歲的周天成「油箱裡還有很多油」。

BWF一年僅4場超級1000等級賽事，獎金和積分僅次於奧運 和世界錦標賽，在中國羽球公開賽史上，台灣僅在1996年由印尼 轉籍台灣的陳鋒拿過1次冠軍，今年由周天成再度締造歷史。

世界羽球總會（BWF）男單世界排名第6的周天成，賽前對戰世界第16的波波夫（Toma Junior Popov）1勝2敗，不過雙方前一次交手已是2024年3月的西班牙大師賽。

今天雙方再度交鋒，周天成首局面對身高196公分的波波夫，不論攻守就較慢進入狀態，一度陷入6比12的劣勢；不過他隨即調整節奏，靠著出色的前、後場吊動，以及果決的殺球判斷，回敬一波9比1攻勢要回主導權，順利收下首局。

第2局周天成換到較難控球的半場，多次主動扣殺都出界，而自己對於出界球的判斷也頻頻發生失誤，讓波波夫很輕鬆的追回一局。

關鍵的第3局，周天成把握住較好控球的半場，先以11比4的優勢進入技術暫停；短暫休息雙方換邊後，周天成依舊穩紮穩打，反觀波波夫越打越急躁，防守幾乎不到位，讓周天成始終維持安全分差。

儘管周天成已經36歲，但他在第3局拿下第18分的殺球，時速高達每小時484公里，顯見體能狀態完全沒下滑，接著波波夫接發球掛網，讓周天成取得20比11的9個賽末點優勢。

儘管波波夫力拚回2分，不過接著他回擊底線出界，第1時間周天成已經高舉雙手慶祝，但對手決定挑戰，最後鷹眼重播確認出界，終於讓周天成以36歲又199天，成為BWF史上最年長超級1000等級賽事冠軍。

周天成完成連續5個賽季都有冠軍入袋的傲人紀錄，也是繼2019年的印尼公開賽後，生涯第2座超級1000等級冠軍，更是中國公開賽史上，首位台灣純本土球員奪冠。