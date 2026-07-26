我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法媒：美國飛虎隊85年後成了北京大外宣手段

一度熱門的「川普交易」 正淪為股市輸家

周天成奪超級1000中國羽球賽冠軍 寫最年長紀錄

中央社台北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在江蘇常州舉行的2026中國羽毛球公開賽決賽中，台灣選手周天成戰勝法國選手大波波...
在江蘇常州舉行的2026中國羽毛球公開賽決賽中，台灣選手周天成戰勝法國選手大波波夫，奪得男單冠軍。圖為周天成登台領獎。 (中新社)

BWF超級1000等級的中國羽球公開賽，「台灣一哥」周天成在今天進行的男單決賽擊敗法國好手波波夫，成為BWF史上最年長超級1000等級賽事冠軍，也證明36歲的周天成「油箱裡還有很多油」。

BWF一年僅4場超級1000等級賽事，獎金和積分僅次於奧運和世界錦標賽，在中國羽球公開賽史上，台灣僅在1996年由印尼轉籍台灣的陳鋒拿過1次冠軍，今年由周天成再度締造歷史。

世界羽球總會（BWF）男單世界排名第6的周天成，賽前對戰世界第16的波波夫（Toma Junior Popov）1勝2敗，不過雙方前一次交手已是2024年3月的西班牙大師賽。

今天雙方再度交鋒，周天成首局面對身高196公分的波波夫，不論攻守就較慢進入狀態，一度陷入6比12的劣勢；不過他隨即調整節奏，靠著出色的前、後場吊動，以及果決的殺球判斷，回敬一波9比1攻勢要回主導權，順利收下首局。

第2局周天成換到較難控球的半場，多次主動扣殺都出界，而自己對於出界球的判斷也頻頻發生失誤，讓波波夫很輕鬆的追回一局。

關鍵的第3局，周天成把握住較好控球的半場，先以11比4的優勢進入技術暫停；短暫休息雙方換邊後，周天成依舊穩紮穩打，反觀波波夫越打越急躁，防守幾乎不到位，讓周天成始終維持安全分差。

儘管周天成已經36歲，但他在第3局拿下第18分的殺球，時速高達每小時484公里，顯見體能狀態完全沒下滑，接著波波夫接發球掛網，讓周天成取得20比11的9個賽末點優勢。

儘管波波夫力拚回2分，不過接著他回擊底線出界，第1時間周天成已經高舉雙手慶祝，但對手決定挑戰，最後鷹眼重播確認出界，終於讓周天成以36歲又199天，成為BWF史上最年長超級1000等級賽事冠軍。

周天成完成連續5個賽季都有冠軍入袋的傲人紀錄，也是繼2019年的印尼公開賽後，生涯第2座超級1000等級冠軍，更是中國公開賽史上，首位台灣純本土球員奪冠。

精華 FAQ

  • 周天成在BWF超級1000等級的中國羽球公開賽男單決賽中，擊敗法國好手波波夫，成功拿下冠軍，也為台灣羽球寫下新紀錄。

  • 周天成以36歲又199天之齡奪冠，成為BWF史上最年長的超級1000等級賽事冠軍，展現高齡仍具備頂尖競爭力。

  • 這是周天成生涯第2座超級1000等級冠軍，也是他連續5個賽季都有冠軍進帳，更是中國公開賽史上首位台灣純本土球員奪冠。

奧運 羽球 印尼

上一則

MLB／山本由伸6局失1分拿下日美通算第100勝 道奇4連勝

延伸閱讀

中國羽賽／周天成內戰退林俊易 本季首闖決賽對決法好手

中國羽賽／周天成內戰退林俊易 本季首闖決賽對決法好手
溫網／辛納逆轉勝澤瑞夫 男單奪冠 史上連霸第10人

溫網／辛納逆轉勝澤瑞夫 男單奪冠 史上連霸第10人
澤瑞夫輸了溫網 排名仍將超越小蠻牛 躍居世界第2

澤瑞夫輸了溫網 排名仍將超越小蠻牛 躍居世界第2
世界盃／梅西奮戰853分鐘 封王夢碎 冠軍戰3次先發仍寫紀錄

世界盃／梅西奮戰853分鐘 封王夢碎 冠軍戰3次先發仍寫紀錄

熱門新聞

哈蘭德帶領挪威闖進世界盃8強，已是最佳紀錄。（美聯社）

世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

2026-07-21 20:13
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18
BTS在世界盃中場秀演出。（美聯社）

世界盃決賽中場秀 中國央視不給看 北京觀眾熬夜撲空

2026-07-19 19:56
西班牙奪冠還贏得三項個人獎。 (美聯社)

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

2026-07-19 19:07
川普為阿根廷頒銀牌。（美聯社）

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

2026-07-19 19:00
阿根廷巨星梅西無法再嘗封王滋味，也失去金靴獎。(路透)

世界盃／梅西沒進球 姆巴佩連2屆奪金靴獎 史上第1人

2026-07-19 18:40

超人氣

更多 >
在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡
華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去
川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因
華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」

華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」