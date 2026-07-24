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NBA／76人3MVP攜手出擊 布朗迎新隊友詹姆斯：開球吧

記者劉肇育／即時報導
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詹姆斯（左）與布朗由昔日對手變隊友。（路透檔案照）
詹姆斯（左）與布朗由昔日對手變隊友。（路透檔案照）

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）正式決定新賽季動向，重新回到東區加盟76人，而新賽季76人也將排出詹姆斯、安比德（Joel Embiid）、布朗（Jaylen Brown）3位MVP的先發陣容，搭配上後場攻勢發動機馬克西（Tyrese Maxey），「四巨頭」陣容將動搖聯盟戰力板塊。

詹姆斯在日前宣佈離開湖人投身自由市場後，一度傳出包括勇士、熱火、騎士等隊將成為他下賽季的落腳處，其中他的前東家熱火與騎士更被認為是兩大熱門選項。

不過今天晚間詹姆斯也親自在社群上揭曉「答案」，以2年800萬美元的合約加盟76人，其中包括第二年的球員選擇權，而詹姆斯隨後也在社群上發文強調，這個決定並不是為了金錢或是家人，純粹是希望在生涯尾聲時再一次衝擊冠軍。

而詹姆斯的加盟確實也讓76人瞬間躍居奪冠熱門，他們在今年休賽季已經透過交易案與76人換來布朗，加上兩大核心安比德、馬克西都維持極佳狀態，如今詹姆斯的加入無疑是為76人補上最後一塊爭冠拼圖。

數據統計網站也列出76人新賽季的先發五人資歷，包括5座年度MVP、5座總冠軍賽MVP、11度年度防守陣容、29次年度最佳陣容以及36度入選明星賽，其中詹姆斯、安比德與布朗的「MVP」連線更是破壞力十足。在詹姆斯確定加盟後，布朗也隨即在個人社群上更新動態「開球吧！」展現對於新賽季的期待。

精華 FAQ

  • 詹姆斯在離開湖人後，最終選擇以2年800萬美元加盟76人，第二年附球員選擇權；他強調此舉不是為了金錢，而是想在生涯尾聲再衝擊一次總冠軍。

  • 76人預計以詹姆斯、安比德、布朗三位具MVP資歷的球星領軍，搭配後場發動機馬克西，形成攻守兼具的先發班底，整體戰力被視為聯盟頂尖。

  • 在詹姆斯確定加盟後，布朗立即於個人社群更新動態，寫下「開球吧！」，以簡短直接的方式表達興奮，也顯示他對新賽季合作充滿期待。

湖人 詹姆斯

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