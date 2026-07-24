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誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

詹姆斯「爆冷」轉戰費城 76人擁最強先發奪冠聲勢衝前3

記者劉肇育／即時報導
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「詹皇」詹姆斯正式宣佈加盟76人。（美聯社）
「詹皇」詹姆斯正式宣佈加盟76人。（美聯社）

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在24日正式宣佈加盟76人，新賽季將與安比德（Joel Embiid）、布朗（Jaylen Brown）、馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）組成傲視聯盟的先發組合，這也讓76人在新賽季的奪冠賠率一口氣衝上前3名，展現詹姆斯加盟的影響力。

76人上賽季前段在飽受傷病所苦的情況下，靠著馬克西打出MVP級的表現，以及新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）的異軍突起，維持住了在東區的競爭力，隨著喬治（Paul George）與安比德（Joel Embiid）的傷癒歸隊，最終76人也挺進到附加賽，並以東區第7種子晉級到季後賽，在首輪與塞爾蒂克進行搶七苦戰後勝出後，第二輪則遭到最終奪冠的尼克橫掃出局。

休賽季期間76人的補強腳步也未停歇，與塞爾蒂克進行了一筆重磅交易案，以喬治和布朗作為主要交易核心進行互換，最終更在「詹姆斯爭奪戰預測」僅獲得百分之12支持度的情況下，「爆冷」獲得詹姆斯首肯加盟，讓費城有望挑戰暌違44年的總冠軍。

根據美國運彩公司最新數據，詹姆斯在確定加盟76人後，也讓76人的下賽季奪冠聲勢一口氣衝上聯盟第3名，在ESPN最新冠軍預測中，76人在聯盟中也僅次於馬刺、雷霆以及衛冕軍尼克。

精華 FAQ

  • 詹姆斯確定轉戰76人後，將與安比德、布朗、馬克西與埃奇庫姆聯手，形成聯盟矚目的先發組合，攻守兩端的星度與深度都大幅提升。

  • 因為詹姆斯的到來補足了球隊關鍵戰力與比賽掌控力，再加上原本已有馬克西、安比德等核心，讓76人整體戰力直接升級，奪冠賠率也衝進聯盟前3。

  • 上賽季76人雖受傷病困擾，仍靠馬克西與新秀埃奇庫姆維持競爭力；休賽季又完成重磅交易並簽下詹姆斯，使球隊正式具備衝擊總冠軍的實力。

詹姆斯 費城 季後賽

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