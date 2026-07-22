我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

中國竊美AI模型？貝森特：許多中國模型發現美浮水印

世界盃╱貝克漢躺賺2500萬 15歲愛女哈珀保養品牌爆紅

記者廖福生／即時報導
貝克漢（David Beckham）美加墨世界盃期間十分活躍。路透
貝克漢（David Beckham）美加墨世界盃期間十分活躍。路透

2026美加墨世界盃圓滿落幕，儘管英格蘭隊止步四強、讓特地前往應援的「足球金童」貝克漢（David Beckham）在大合照時神情黯然，但賽事期間他帶著全家大小高調霸佔VIP包廂，光憑場外周邊效益就輕鬆捲走超過8.26億台幣，甚至連他年僅15歲的寶貝女兒哈珀（Harper），都順勢靠著這波世足熱潮，為尚未開賣的個人美妝品牌造足聲勢。

本屆世界盃為了防止球員在高溫下中暑，特別新增了「3分鐘強制補水時間」，沒想到這個比賽小插曲，竟然成了貝克漢的專屬「淘金時間」。每當球員走向場邊喝水，全球電視轉播鏡頭便無縫切換到他拍攝的代言廣告，鋪天蓋地出現在觀眾眼前。

據英國「每日郵報」報導，51歲的貝克漢在短短40天賽事中，一口氣接下百事可樂、麥當勞、愛迪達及 Lay's 洋芋片等多檔國際頂級代言，吸金高達1900萬英鎊（約2540萬美元），被外媒戲稱是「躺著賺的世界盃吸金王」。

除了金錢遊戲揮灑得自如，貝克漢一家在VIP包廂裡的互動更是高潮迭起。妻子維多利亞（Victoria）在英格蘭對決挪威的關鍵一刻，因顧著看別處而錯過進球瞬間，茫然神情被鏡頭精準捕捉，秒被網友製成迷因梗圖瘋傳。

然而，看似熱鬧溫馨的家族應援團，實則暗潮洶湧。大兒子布魯克林（Brooklyn）這次全程告假，寧可與妻子妮蔻拉在家看轉播也不願合體。對照他先前公開指控父母「掌控欲過強」的言論，以及對於缺席原因僅冷淡表示「說來話長」，讓外界對這段微妙的豪門親子關係充滿遐想。

相較於兩位哥哥羅密歐與克魯茲分別衝刺體育與音樂事業，15歲的小妹哈珀已經蓄勢待發，準備繼承媽媽的時尚版圖。她創立的年輕保養品牌「Harlo by Harper」（原名 HIKU，後因商標問題更名）鎖定年輕Z世代與Alpha世代。

維多利亞先前透露，哈珀幾年前因盲目跟風不適合的保養品導致嚴重爆痘，這才萌生研發青少年專用溫和產品的念頭。哈珀甚至曾自製兩份完整的簡報檔（PPT）向媽媽提案，一份是為了「爭取燙頭髮」，另一份則是精密的「創業營運企劃」，展現出超齡的商業頭腦。

這次在世界盃場邊，哈珀特別以一頭亮眼的挑染金髮亮相，被公關專家譽為一場精心策劃的行銷操作，成功在品牌預計2026年夏季開賣前打響全球名號。

貝克漢(右)與哈珀(左二)及家人觀看英格蘭與阿根廷的比賽。（路透）
貝克漢(右)與哈珀(左二)及家人觀看英格蘭與阿根廷的比賽。（路透）

精華 FAQ

  • 他在40天賽事中接下百事可樂、麥當勞、愛迪達與Lay's等多檔頂級代言，並透過場邊與轉播曝光累積周邊效益，合計吸金超過8.26億台幣。

  • 因為比賽新增3分鐘強制補水時間，球員喝水時轉播鏡頭常切到場邊包廂，讓貝克漢拍攝的代言廣告被大量曝光，等於把比賽空檔變成他的宣傳時段。

  • 哈珀創立的保養品牌Harlo by Harper尚未開賣，但她在世界盃場邊以挑染金髮亮相，被外界視為精心行銷，成功在2026年夏季上市前先炒熱話題。

世界盃 貝克漢

上一則

世界盃夢幻陣容出爐…姆巴佩領銜前鋒 他成最大黑馬

延伸閱讀

世界盃／親睹英格蘭輸球 貝克漢一度泛淚：所有人都心碎

世界盃／親睹英格蘭輸球 貝克漢一度泛淚：所有人都心碎
世界盃／貝克漢用手機秀真是「愛妻魔人」卻心酸大兒子仍鬧僵

世界盃／貝克漢用手機秀真是「愛妻魔人」卻心酸大兒子仍鬧僵
世界盃／英格蘭晉級4強「老學長」貝克漢激動揮拳

世界盃／英格蘭晉級4強「老學長」貝克漢激動揮拳
家變延燒… 貝克漢愛女哈珀生日 長子布魯克林仍冷淡拒聯絡

家變延燒… 貝克漢愛女哈珀生日 長子布魯克林仍冷淡拒聯絡

熱門新聞

這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18
BTS在世界盃中場秀演出。（美聯社）

世界盃決賽中場秀 中國央視不給看 北京觀眾熬夜撲空

2026-07-19 19:56
西班牙奪冠還贏得三項個人獎。 (美聯社)

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

2026-07-19 19:07
法國姆巴佩下半場兩度攻破球門。（路透）

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

2026-07-18 18:51

超人氣

更多 >
屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺
世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人
好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事
在家煎牛排總是不夠香？主廚公開7大關鍵 新手也能一次成功

在家煎牛排總是不夠香？主廚公開7大關鍵 新手也能一次成功
布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月