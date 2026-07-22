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世界盃夢幻陣容出爐…姆巴佩領銜前鋒 他成最大黑馬

世界新聞網╱即時報導
維德角門將沃齊尼亞一戰成名，獲得全球球迷認可。（路透）
維德角門將沃齊尼亞一戰成名，獲得全球球迷認可。（路透）

美加墨世界盃落幕，國際足總(FIFA)與贊助商合作開放全球球迷網路票選，本屆賽事的「最佳夢幻陣容」(FIFA World Cup 2026 Dream XI)名單正式揭曉。

在前鋒線上，由本屆金靴獎得主法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）領銜，搭配阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland），組成了當代最具破壞力的攻擊三叉戟，三人得票率皆超過20%，姆巴佩獲得最多支持。

中場方面，由榮獲金球獎的西班牙核心羅德里（Rodri）、英格蘭新星貝林漢（Jude Bellingham）以及法國攻擊手奧利塞（Michael Olise）鎮守；後防線則由西班牙的波羅（Pedro Porro）、庫庫雷利亞（Marc Cucurella）、阿根廷的馬丁尼茲（Lisandro Martínez）與法國的烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）共同築起鋼鐵防線。

本屆名單最大的驚喜，則是來自維德角（Cape Verde）的40歲門將沃齊尼亞（Vozinha），他憑藉優異表現獲得近四成（40%）的球迷票選支持，爆冷擠下多位名將，成為本屆「最佳夢幻陣容」的最大黑馬。

▲ 影片來源：X平台@FIFAWorldCup（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 本屆名單由FIFA與贊助商合作，開放全球球迷透過網路票選產生，最終依照得票結果公布「FIFA World Cup 2026 Dream XI」完整陣容。

  • 前鋒線由金靴獎得主姆巴佩領銜，搭配梅西與哈蘭德，三人得票率都超過20%，兼具速度、技術與終結能力，因此被視為當代最具破壞力的攻擊組合。

  • 最大驚喜是維德角40歲門將沃齊尼亞，他憑藉優異表現獲得近40%的球迷支持，成功擠下多位名將入選，成為本屆夢幻陣容最受矚目的黑馬。

姆巴佩 世界盃 梅西

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