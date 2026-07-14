溫網的「白」不一般：全身幾乎只能白 連鞋帶都有規定

義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）。（歐新社）

據Sports Illustrated報導，每年夏天，溫網不僅帶來世界頂尖的網球對決，也再次喚起網壇最具辨識度的傳統之一，近乎全白的服裝規定。

作為歷史最悠久的大滿貫賽事之一，溫網要求每位球員在踏上全英草地網球俱樂部（All England Club）的草地球場前，必須遵守這項延續百年的著裝傳統。

這項規定每年都會引發討論，尤其當球員首次亮相特殊設計，或服裝細節接近規範界線時，更容易成為外界關注焦點。

今年的錦標賽同樣如此。球員們再次在嚴格限制之中尋找創意空間，在符合溫網規範的前提下，展現個人風格與特色。

盡管職業體育中的許多傳統已隨時代演變，溫網仍選擇保留其標誌性的外觀。最終，這項堅持造就了網球界獨一無二的服裝規範，而它的歷史可以追溯至一個多世紀以前。

．為什麼溫網要求球員穿白色？

溫網的全白服裝傳統源自維多利亞時代。當時在講究禮儀的社會環境中，明顯可見的汗水痕跡被視為不雅，因此人們認為白色衣物能降低汗漬的視覺效果，逐漸成為英國夏季網球活動中的常見選擇。

隨著溫網在19世紀末逐步確立其在網壇的崇高地位，這項習慣也逐漸演變成賽事文化的一部分。白色服裝不再只是單純的穿著選擇，而是象徵著溫網的歷史底蘊、優雅氣質，以及對傳統精神的重視。

如今，即使職業網球的各個層面都已高度現代化，全白服裝規定依然是溫網最具代表性的特色之一。

．溫網的服裝規定到底有哪些要求？

溫網的規定遠不只是「穿白色上衣」這麼簡單。

根據全英俱樂部制定的服裝規範，球員從踏入球場開始，所穿服裝必須「幾乎完全為白色」。奶油色、象牙色、米白色等接近白色的色調，也不在允許範圍內。

規範涵蓋的不只是上衣、短褲與裙子，鞋子（包括鞋底與鞋帶）同樣必須以白色為主。帽子、襪子、護腕、頭帶以及其他配件，也都必須符合相同標準。

彩色裝飾線條僅在極有限的情況下獲准使用，而且相關細節通常不得超過1公分寬。這些規定也同樣適用於球員在比賽場地上的練習時間。

．是否存在例外情況？

雖然溫網以嚴格的服裝規範聞名，但近年來相關政策也逐漸變得更具彈性。2022年，溫網修改規定，允許女性球員在白色裙子或短褲下穿著深色內搭短褲。

這項改變源於球員對生理期參賽壓力的反映，賽事主辦方也認為，讓運動員能在更舒適的狀態下比賽同樣重要。

此外，特殊情況也曾促成臨時例外。例如，過去球員曾獲准佩戴藍黃色絲帶，以表達對烏克蘭的支持。

今年錦標賽期間，多名球員為悼念葡萄牙足球明星若塔（Diogo Jota）的離世，佩戴黑色絲帶或臂章，而這類安排也符合賽事允許的範圍。

若出於醫療需求，球員使用非白色的醫療設備亦可獲得批准。

．一項溫網不願放棄的傳統

對部分球迷而言，全白服裝規定或許顯得過於保守；但對另一部分人來說，正是這項堅持，讓溫網與其他網球賽事產生鮮明區隔。

當現代網球不斷推動服裝潮流與個人化風格時，溫網仍選擇守護這項運動最悠久的傳統之一。

自全白規定成為溫網特色以來，這項傳統已延續超過140年。如今，它依舊如同標誌性的草地球場一般，成為這項賽事最容易被辨認的象徵。