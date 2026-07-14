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世界盃／澄清英格蘭將帥沒失和 凱恩：我們好得很

記者曾思儒／即時報導
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英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）。（路透）
英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）。（路透）

英格蘭在8強賽逆轉淘汰挪威再闖世界盃四強，賽後總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）和當家球星貝林漢（Jude Bellingham）卻出現「內鬨」，不過隊長凱恩（Harry Kane）強調，團隊已經團結一心，全力準備美東時間14日下午3點和衛冕軍阿根廷的對決。

圖赫爾8強賽後批球員失誤太多、速度慢，以2：1逆轉挪威帶有運氣成分，對球員表現並不開心，此番說法讓貝林漢不以為然，讓團隊出現將帥失和聲音。

凱恩接受英國媒體《BBC》訪問時強調，內部並沒有分裂情形，「當你打了一場像那樣的比賽，比賽終止哨聲後5分鐘就被問了問題，而他並不是真的清楚曾說了什麼，你會希望貝林漢說些什麼？」

凱恩表示，球隊才剛經歷一場苦戰，製造這種分裂很容易，且似乎是大型賽事中常出現的狀況，「但實情恰恰相反，我們團隊能取得今天的成就，是因為我們團結一致，不僅僅是球員、教練和工作人員。」他強調有時候事情會被放大誇飾，卻不是真實面貌。

圖赫爾的執教風格和前教頭索斯蓋特（Gareth Southgate）不同，凱恩認為不是壞事，他說：「圖爾蓋為人真誠，大家都很欣賞這一點，他說話從不會先打草稿，這就是他。」凱恩強調，過去兩年已經了解教練為人和處事方式，他能成為世界上最好教練之一是其來有自。

精華 FAQ

  • 因為圖赫爾賽後批評球員失誤太多、速度太慢，還認為2：1逆轉挪威帶有運氣成分，讓貝林漢對其說法不以為然，因此外界開始出現將帥失和的聯想。

  • 凱恩接受BBC訪問時強調球隊並沒有分裂，表示剛踢完苦戰就被追問，容易被放大解讀；他認為真正的原因是全隊團結，才能一路走到現在。

  • 凱恩認為圖赫爾的風格確實和索斯蓋特不同，但這不是壞事。他形容圖赫爾真誠直率、不會刻意修飾說法，並認為自己已了解教練的個性與能力。

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