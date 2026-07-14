世界盃╱擴軍改革有得失 百場答卷待終章

法國隊14日將對陣西班牙隊，爭奪決賽門票；圖為該場比賽用球。（歐新社）

隨著阿根廷隊與瑞士隊的8強賽落幕，美加墨世界盃 第100場比賽塵埃落定。法國隊、西班牙隊、英格蘭隊、阿根廷隊躋身4強。作為世界盃史上首次48隊擴軍、三國聯辦的全新賽事，本屆世界盃自開賽以來，便承載著全球球迷對新賽制、新格局、球星傳承的期待與疑問。歷經百場鏖戰，諸多懸念逐一落地，賽事交出了一份有突破、有缺憾、有溫度的階段性答卷。

賽制答卷：擴軍改革經受實戰檢驗

開賽前，48隊擴軍改革是最大爭議焦點。新增16支參賽隊，12個小組前兩名外加八支最佳小組第三球隊晉級單敗淘汰賽，讓人們普遍擔憂：賽事競技含金量是否會被稀釋？小組賽觀賞性會否下滑？39天104場比賽的超長賽程會否加劇球隊疲勞？與此同時，人們也期待擴軍能打破傳統豪強的長期壟斷，為亞非更多球隊提供登上頂級舞台的機會。

百場賽事給出了回答。擴軍的最大價值，在於給了多支首次入圍會內賽的新軍書寫隊史突破的機會。人口僅50餘萬的維德角，球隊首戰逼平西班牙隊，40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）屢獻神撲，一戰成名；庫拉索、約旦、烏茲別克等隊亦留下屬於自己的印記……以往無緣世界大賽的球隊，紛紛收穫了掌聲與尊重。

進入淘汰賽，競技強度全面提升，「絕殺」、逆轉、延長賽苦戰接連上演。8強賽場場高強度、高對抗，挪威隊與英格蘭隊、瑞士隊與阿根廷隊均鏖戰120分鐘。最終世界排名前四的球隊包攬4強，有力證明擴軍雖降低了參賽門檻，但一流強隊的陣營難以撼動，世界足壇頂尖競技水準並未下降。

同時，擴軍帶來的短板與缺憾也無法回避。小組賽階段出現多場比分懸殊對決，部分場次觀賞性不足。多數強隊提前鎖定出線名額，小組賽末輪普遍出現陣容大面積輪換的情況，打破了往屆世界盃小組賽每輪皆是生死戰的緊張氛圍，賽事懸念有所弱化，成為新賽制的遺憾。

格局答卷：豪門實力定調賽場

「黑馬」能否顛覆格局、歐美足球孰強孰弱，是本屆世界盃賽前兩大看點懸念。百場角逐過後，現代足球的規律再次被驗證：弱隊或可單場爆冷，但長期穩定的青訓體系、成熟的職業聯賽，才是一支球隊走到世界盃終局的核心支撐。

本屆所有表現亮眼的「黑馬」全部止步8強。挪威、巴拉圭、瑞士、摩洛哥等隊均打出高水平比賽，但面對頂級強隊，依舊難以逾越。而世界前四全員會師準決賽，則展現了豪門的厚重底蘊與絕對實力。

從洲際層面看，4強陣營僅有阿根廷一支南美球隊，巴西早早止步16強，暴露出南美足球人才斷層的困境。反觀歐洲足壇，新老交替順暢，人才源源不斷，整體實力持續領跑世界，印證了賽前輿論判斷。

四支準決賽隊伍，皆在波折中展現強大自我調整能力。法國隊六戰全勝，姆巴佩（Kylian Mbappé）持續高效輸出，即便經歷踢失十二碼的短暫低谷，仍能迅速重整狀態。西班牙隊小組賽戰平維德角隊後及時糾錯，淘汰賽防守穩固，僅失一球。英格蘭隊憑藉韌性在延長賽逆轉挪威隊，貝林漢（Jude Bellingham）、凱恩（Harry Kane）挺起球隊脊梁。阿根廷隊多次經受延長賽考驗，盡展衛冕冠軍的成熟定力。

綜合答卷：高光與缺憾相伴

同往屆世界盃一樣，本屆杯賽也奏響了足壇新老傳承的主旋律。莫德里奇（Luka Modrić）、C羅（Cristiano Ronaldo）以從容堅韌的表現完成世界盃絕唱；梅西（Lionel Messi）依舊是阿根廷隊核心，屢屢在逆境中挺身而出、力挽狂瀾。與此同時，新生代球星全面崛起、順利接棒。2007年出生的亞馬爾（Lamine Yamal）成為西班牙隊進攻利刃，貝林漢姆掌控英格蘭隊中場節奏，姆巴佩不斷刷新個人世界盃進球紀錄，一眾「00後」「05後」新星崛起的劇情如期綻放。

辦賽層面，美加墨三國聯辦亮點與短板並存。16座專業球場硬體精良，全球轉播穩定高清，精細化VAR（影像助理裁判）介入助力公正判罰，賽事運行井然有序。三支地主國球隊全部小組出線，進一步推高北美地區足球熱度，實現了世界盃的辦賽初衷與推廣使命。然而，跨國家、跨城市長途轉戰，讓各隊疲於奔波，直接影響了競技狀態。北美地區交通、住宿等成本居高不下，抬高了球迷觀賽門檻，削弱了球迷到現場的積極性。

此外，多起賽事爭議事件更是備受詬病。美國球員巴洛根（Folarin Balogun）吃到紅牌後獲停賽「緩刑」，地主國優待引發全球對規則雙標的質疑；伊朗隊遭遇入境受阻、每場比賽需長途跨境往返的不公待遇，英格蘭隊對陣挪威隊的「線纜懸案」，亦留下持續爭議。

賽場有熱血榮光，也有難以回避的遺憾，百場對決走完，4強塵埃落定，終章將至，冠軍歸屬的最後一道大題，等待綠茵場給出答案。