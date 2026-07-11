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才出戰世界盃 25歲南非中場亞當斯驚傳逝世

中央社開普敦11日綜合外電報導
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南非國家隊中場亞當斯逝世，年僅25歲。(美聯社資料照)
南非國家隊中場亞當斯逝世，年僅25歲。(美聯社資料照)

南非體育部今天指出，曾在今年世界盃足球賽小組賽階段出賽3場的國家隊中場亞當斯已經逝世。他的死因沒有公布。

路透報導，年僅25歲的亞當斯（Jayden Adams）在A組面對墨西哥和捷克的比賽中先發，並在1比0擊敗韓國那場替補上場，幫助南非首次打進淘汰賽。球隊最終不敵加拿大而止步32強。

亞當斯的祖母於南非對陣捷克前一天過世，他在該場比賽半場時被換下。

他生前效力普勒托利亞（Pretoria）球隊馬梅洛迪日落足球俱樂部（Mamelodi Sundowns），在2025/26賽季協助球隊贏得非洲聯賽冠軍盃（African Champions League）冠軍。

南非足球員工會（South African Football Players' Union）在聲明中表示：「南非足壇失去一位天賦異稟，毫無保留為這項運動奉獻的球員，以及未來還有無限可能的年輕生命。」

南非體育部長麥肯錫（Gayton McKenzie）也表達哀悼說：「我們舉國與他的家人、隊友和一路見證他從極具潛力的青訓球員，蛻變成為南非國腳的數百萬球迷一同哀悼。」

精華 FAQ

  • 亞當斯是南非國家足球隊中場，年僅25歲卻已在世界盃登場3次，並協助球隊闖進淘汰賽，因此他的死訊在南非足壇引發高度震驚與哀悼。

  • 他在A組對墨西哥與捷克的比賽先發，對韓國一戰則替補上場，合計出賽3場，幫助南非首次打進淘汰賽，最後才不敵加拿大止步32強。

  • 南非足球員工會形容他是天賦異稟、全心投入的年輕球員，體育部長麥肯錫也表示，全國將與他的家人、隊友及球迷一同哀悼這位前途無量的國腳。

南非 世界盃 亞當斯

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