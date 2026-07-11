我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

古根漢美術館也在列 紐約31棟建築驗出退伍軍人菌

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

NBA／溫班亞瑪續留馬刺 簽5年2.52億美元頂薪合約

中央社洛杉磯10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬刺隊明星中鋒溫班亞瑪。(歐新社)
馬刺隊明星中鋒溫班亞瑪。(歐新社)

美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）10日與馬刺簽下長期續約合約，先前他向支持者喊話：「我會一直留在這裡，不惜一切代價。」

法新社報導，馬刺也在社群媒體帳號上發布簽約影片，確認雙方簽下多年續約合約。

美國運動界權威媒體ESPN報導，這是為期5年、價值2.52億美元的菜鳥頂薪合約，並包含第5年的球員選擇權。

這名22歲的法國球星當天稍早也在社群平台X上發文向「馬刺大家庭」致意，暗示這名身高224公分的超級巨星接下來的動向。

溫班亞瑪上個賽季效力馬刺期間，場均繳出25.0分、11.5個籃板、3.1次助攻，以及聯盟最佳的3.1次阻攻和1.0次抄截，並率領馬刺闖進NBA總決賽，但最終不敵紐約尼克。

溫班亞瑪全票獲選為NBA年度最佳防守球員，並率領馬刺打出62勝20敗，創下聯盟第2佳戰績。隨後在他個人生涯首次NBA季後賽之旅中，馬刺先後淘汰波特蘭拓荒者、明尼蘇達灰狼以及奧克拉荷馬雷霆，挺進總決賽。

雖然在總決賽鎩羽而歸讓溫班亞瑪感到失望，但他將長期效力馬刺的消息，無疑會讓所有馬刺球迷興奮不已。

精華 FAQ

  • 他與馬刺簽下的是一紙為期5年、總值2.52億美元的菜鳥頂薪續約合約，合約內容還包含第5年的球員選擇權，代表球隊對他高度肯定。

  • 他上季場均拿下25.0分、11.5個籃板、3.1次助攻，另有聯盟最佳的3.1次阻攻與1.0次抄截，展現全面且頂尖的攻守影響力。

  • 這份續約等於確認溫班亞瑪將長期留在馬刺，也延續球隊以他為核心的建隊方向；對剛打出佳績的馬刺與球迷來說，無疑是一大利多。

溫班亞瑪 馬刺 NBA

上一則

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

延伸閱讀

NBA／總冠軍賽鎩羽而歸 馬刺2年9.89億簽下哈里斯再戰榮耀

NBA／總冠軍賽鎩羽而歸 馬刺2年9.89億簽下哈里斯再戰榮耀
NBA／雷納德重返暴龍倒數 快艇態度轉彎啟動交易談判

NBA／雷納德重返暴龍倒數 快艇態度轉彎啟動交易談判
NBA／各隊重新囤積長人 溫班亞瑪效應改變建隊邏輯

NBA／各隊重新囤積長人 溫班亞瑪效應改變建隊邏輯
NBA／暴龍隊魂正式告別 羅瑞ㄧ日合約退休 隊史第2件退休球衣將誕生

NBA／暴龍隊魂正式告別 羅瑞ㄧ日合約退休 隊史第2件退休球衣將誕生

熱門新聞

世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27
美國隊球員巴洛根。（新華社）

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

2026-07-06 13:37
5月10日，NBA季後賽第二輪灰狼對馬刺第四戰，灰狼隊老闆A-Rod在場邊為球隊加油。（美聯社）

MLB／25萬滾出38億身家 A-Rod曝商戰心法受洋基老闆啟發

2026-07-04 04:40
阿根廷球王梅西。(路透)

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

2026-07-10 09:08

超人氣

更多 >
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感
屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪

屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪
不愛西餐 華人大爺大媽跨城搶免費中餐 引不滿

不愛西餐 華人大爺大媽跨城搶免費中餐 引不滿