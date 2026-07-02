梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

據雅虎新聞網報導，美國機場安檢向來以嚴格著稱，執行安全檢查時一視同仁，即使對象是足球傳奇梅西 （Lionel Messi）也不例外。

由於2026年FIFA世界盃 主要由美國主辦，所有球員、官員及球迷都必須遵守美國針對入境旅客所制定的機場安檢規定。因此，能夠獲得特殊待遇的情況極為罕見，而梅西接受安檢時從容自若的反應，也因此在網路上引發熱議。

兩名美國球迷日前在邁阿密國際機場（Miami International Airport）巧遇阿根廷國家隊，當時球隊正準備啟程，迎戰世界盃32強賽對手維德角 （Cape Verde）。

球迷分享的影片顯示，梅西與全隊依序接受詳細安檢。這位39歲、足球史上國家隊進球數最多的球員，全程禮貌配合安檢人員指示，期間還不時與隊友談笑，神情十分輕鬆，絲毫沒有因身分特殊而顯得不耐。

影片經轉發後迅速在X爆紅，目前觀看次數已逼近500萬次，若加上其他網友自行轉貼的版本，實際曝光量更為可觀。

由於美國的機場安檢制度向來相當嚴格，對於經常往返各國參賽的職業球員而言，這類安全檢查早已是家常便飯，本屆世界盃期間更可能多次經歷相同流程。

回顧近五屆世界盃，梅西率領的阿根廷與法國一直是整體表現最穩定、最具競爭力的球隊之一。隨著法國率先以出色表現晉級16強，如今輪到阿根廷挑戰完成相同目標。

維德角本屆賽事一路闖進32強，表現令人驚艷。然而，阿根廷仍寄望憑藉引以為傲的強大攻擊火力突破對手防線；即使是西班牙這樣的勁旅，先前也未能成功攻破維德角的大門。

另一方面，世界盃金靴獎之爭也進入白熱化階段。梅西目前攻入6球，與哈蘭德（Erling Haaland）以及姆巴佩（Kylian Mbappé）並列射手榜首位，而且還比兩人少踢一場比賽，在競爭中握有一定優勢。

隨著淘汰賽正式展開，阿根廷已沒有任何犯錯空間。梅西與隊友都清楚，唯有一路過關斬將，才有機會重現2022 年奪冠榮耀，並成為自1962年巴西隊以來，首支成功衛冕世界盃冠軍的球隊。