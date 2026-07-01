世界盃╱民主剛果寫歷史 上半場1：0領先英格蘭
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世界盃16強淘汰賽，英格蘭7月1日對陣民主剛果。比賽中，西彭加為民主剛果率先破門，幫助球隊1-0領先英格蘭。
在開場意外落後之後，英格蘭狂攻都被民主剛果門將一一化解，半場英格蘭0比1落後。
民主剛果也寫下隊史重要一頁：他們成為世界盃歷史上第9支在淘汰賽階段取得進球的非洲球隊。本屆世界盃，非洲球隊整體表現強勢，民主剛果也是首次闖入世界盃淘汰賽階段。
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DR CONGO STUNS ENGLAND IN THE 7TH MINUTE 🇨🇩— FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026
Brian Cipenga makes it 1-0 with a sensational goal and celebration! pic.twitter.com/7g4yphNYK4
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