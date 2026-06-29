比進球還搶戲…世界盃加拿大球迷手機「華麗飛出場」
據紐約郵報報導，一名加拿大球迷在周日舉行的比賽中，見證加拿大以1比0擊敗南非時，隨著「人浪」起身歡呼，卻不慎將手機拋了出去。
在SoFi體育場內，由於兩隊長時間攻防節奏偏慢，觀眾在2026年世界盃首場淘汰賽中多次掀起人浪助興。
在其中一次人浪中，一名身穿黑色加拿大球衣的女球迷起身歡呼時不慎手滑，導致手機掉落，並從她前方的玻璃欄杆滾落而出。
她隨即用手掩住嘴巴，露出難以置信的神情，這一瞬間後來在網路上迅速爆紅。
這起「手機飛出」的小插曲，也意外成為比賽中的趣味亮點之一。YouTuber戈德布里奇（Mark Goldbridge）甚至形容，這可能是「史上最無聊的世界盃比賽之一」。
從比賽數據來看，南非隊雖然控球率達到58%，但未能有效轉化為實質攻勢，全場僅有6次射門，其中2次射正，預期進球值僅0.14。
相關報導指出，盡管南非在數據上占優，但在速度與身體對抗方面缺乏優勢，最終未能改變比賽結果。
相較之下，加拿大在進攻端更具效率，雖然錯失了四次得分機會，但仍由尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）在 22 碼外的一記遠射打破僵局。
無論結果如何，這場淘汰賽對兩隊而言都創下歷史，因為這是他們首次在此階段交手。
加拿大接下來將迎戰荷蘭與摩洛哥之間的勝者，屆時預期將面臨更嚴峻的挑戰。
加拿大隊主教練馬希（Jesse Marsch）表示，「我這次參賽的目標之一，除了激勵國家之外，就是能走到可以對上世界強隊的階段。現在我們來到了這一步，這是一場沒有壓力的挑戰，我們會全力以赴，看看能否找到取勝的方法。」
當場內掀起人浪時，身穿加拿大球衣的女球迷起身歡呼卻不慎手滑，手機先掉落再從前方玻璃欄杆滾出場外，畫面隨即被拍下並迅速傳開。 加拿大最終以1比0擊敗南非，唯一進球來自尤斯塔基奧在22碼外的一記遠射。雖然加拿大錯失四次得分機會，但仍成功守住勝果。 南非雖然控球率達58%，但全場只有6次射門、2次射正，預期進球值僅0.14，攻勢缺乏效率，也在速度與身體對抗上吃虧，未能扳平比分。
精華 FAQ
當場內掀起人浪時，身穿加拿大球衣的女球迷起身歡呼卻不慎手滑，手機先掉落再從前方玻璃欄杆滾出場外，畫面隨即被拍下並迅速傳開。
加拿大最終以1比0擊敗南非，唯一進球來自尤斯塔基奧在22碼外的一記遠射。雖然加拿大錯失四次得分機會，但仍成功守住勝果。
南非雖然控球率達58%，但全場只有6次射門、2次射正，預期進球值僅0.14，攻勢缺乏效率，也在速度與身體對抗上吃虧，未能扳平比分。
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