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世界盃╱登貝萊32分鐘戴帽 法國3：1領先挪威

世界新聞網╱即時報導
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法國球星登貝萊連進三球。（美聯社）
法國球星登貝萊連進三球。（美聯社）

世界盃I組分組賽第三輪迎來重頭戲，由挪威對法國。兩隊在開賽後隨即上演激烈的進球大戰，攻勢節奏極快，上半場僅21分鐘，兩隊就已經攻進3球，法國進攻核心登貝萊（Ousmane Dembélé）梅開二度，以2：1領先挪威。

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比賽進行到第32分鐘，登貝萊依靠楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）的精準助攻，在禁區再度破網，成功上演「帽子戲法」，這同時也是本屆世界盃賽事中所出現的第三個帽子戲法。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

法國隊目前暫時以3比1大幅領先。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

世界盃 挪威

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