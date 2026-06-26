世界盃╱登貝萊32分鐘戴帽 法國3：1領先挪威
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世界盃I組分組賽第三輪迎來重頭戲，由挪威對法國。兩隊在開賽後隨即上演激烈的進球大戰，攻勢節奏極快，上半場僅21分鐘，兩隊就已經攻進3球，法國進攻核心登貝萊（Ousmane Dembélé）梅開二度，以2：1領先挪威。
▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
DEMBÉLÉ BRACE 🇫🇷— FOX Sports (@FOXSports) June 26, 2026
A GOLAZO to double France's advantage pic.twitter.com/AoULupSmsF
▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
NORWAY PULLS ONE BACK IMMEDIATELY 🇳🇴— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 26, 2026
What a response to cut the deficit to one goal! pic.twitter.com/U6irFdgloG
比賽進行到第32分鐘，登貝萊依靠楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）的精準助攻，在禁區再度破網，成功上演「帽子戲法」，這同時也是本屆世界盃賽事中所出現的第三個帽子戲法。
▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
DEMBÉLÉ HAS A FIRST HALF HAT TRICK 😱— FOX Sports (@FOXSports) June 26, 2026
A DREAM START FOR THE FRANCE STAR! pic.twitter.com/jB97mLJblw
法國隊目前暫時以3比1大幅領先。
▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
Ousmane Dembélé finds the net perfectly 🔥 pic.twitter.com/YIKQOfuKsy— FOX Sports (@FOXSports) June 26, 2026
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