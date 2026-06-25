世界盃特寫╱C羅騙了全世界 他的「變」與「不變」

葡萄牙球星C羅。（路透）

C羅 （Cristiano Ronaldo）23日在對陣烏茲別克（Uzbekistan）的比賽中獨中兩元，達成連續六屆世界盃 進球的成就，「C羅騙了全世界」意外登上了熱搜。

這源於葡萄牙 隊精妙的任意球戰術，C羅擺足了「操刀」的架勢，卻沒有主罰，結果幫隊友實現了進球。這背後，恰恰折射出C羅的「變」與「不變」。

C羅變了嗎？如果是本場比賽之前提出這個問題，相信多數人會說沒有。

儘管已經41歲，肉眼可見地告別巔峰期，C羅依然是那個倔強、自律、執著乃至有些固執的「總裁」。

但「不服老」不代表沒有老，C羅早已不是那個進球如拾草芥的頂級「殺手」，這也是很多人覺得他應該讓出首發位置的原因。在一些專家和年輕球迷眼中，他如今已成了葡萄牙隊的「累贅」。

第一場小組賽，葡萄牙被剛果民主共和國逼平，常常孤零零站在禁區裡的C羅顯得那麼孤立無援。但他的隊友們也沒能改變戰局，豪華陣容、昂貴身價，都成了大冷門的背景板。

5:0大勝烏茲別克這場比賽，一切都在起變化。C羅與隊友的聯繫明顯增加，隊友們開始頻頻向禁區裡輸送「炮彈」。開場僅僅6分鐘，C羅就獲得兩次機會，並把握住了第二次，為葡萄牙隊打開勝利之門。

葡萄牙隊主教練馬丁尼斯（Roberto Martínez）曾說，C羅是完成最後一擊的最佳人選，他在禁區內的經驗和牽制對方防守球員的作用都非常重要。

進球證明了前者，而「欺騙」則證明了後者。

門德斯（Nuno Mendes）打進的那個任意球，幾乎所有人——包括球迷、解說和烏茲別克防守球員，都認為C羅會是主罰的那個人。畢竟，在準備階段他已經量好步點，叉腰、深呼吸，做足了「前戲」。但最終打門的是門德斯，C羅成了那個「誘餌」和「幌子」。

這對熟悉C羅的人來說，多少有些驚訝。但甘為隊友做嫁衣的這一系列舉動，恰恰是C羅最難得的變化。

C羅一直說，自己的首要目標是幫助葡萄牙隊達成目標。但在不少人看來，C羅更在意的還是自己的個人榮譽、紀錄。

這個戰術和進球，是C羅對自己「改變」的最佳佐證。賽後他也又一次重申，能創造紀錄當然開心，但最重要的是全隊的拼搏和展現出來的自信。其實，他自己在場上也拼得更兇了，即便是在下半場體力下降的情況下，他為延緩對手節奏，還多次上搶後衛、門將。

孔子說，四十不惑。第六次站上世界盃賽場的C羅，大概也正在與自己和解、與全隊和解，讓自己成為真正能凝聚起葡萄牙隊的那個人——用行動而非語言。

門德斯賽後透露，這個任意球戰術曾經練過，打得就是對手的措手不及。顯然，這支葡萄牙隊也正在嘗試C羅的更多「使用方法」——包括他的威懾力和牽制力，都能成為戰術的一部分。

對C羅來說，能在職業生涯末期的最後一屆世界盃，遇見葡萄牙新「黃金一代」崛起，是一種巨大的幸福。但同樣，對這些20多歲已經聲名鵲起、身價上億的年輕人們來說，能與C羅一起奮戰一屆世界盃，何嘗不是一種幸福？

畢竟，C羅只有一個。他的「變」與「不變」，都在打動千千萬萬球迷的心。