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世界盃╱南韓「衝擊敗」南非 教頭：是我判斷錯誤

中央社首爾25日專電
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6月24日，南韓隊對陣南非隊，主教練洪明甫在場邊指揮。（新華社）
6月24日，南韓隊對陣南非隊，主教練洪明甫在場邊指揮。（新華社）

世界盃足球賽A組最後1輪預賽，南韓今天以0比1不敵南非，被韓媒稱為「衝擊敗」，總教練洪明甫賽後表示，「是因為我判斷錯誤、做出了錯誤決定，才有這樣不好的結果」。

根據韓聯社報導，南韓隊總教練洪明甫在不敵南非、失去自力晉級的機會之後，於賽後記者會上表示，「在這樣的大賽舞台上，結果的一切責任都在總教練身上，以結果來看一切都是由我判斷、由我決定的」。

此戰隊長孫興慜未列入先發名單，自2014年巴西世界盃以來，孫興慜在國家隊世界盃賽事一直都是先發，這也是他生涯首度從替補出發。對此洪明甫說明：「我判斷比起對手體能充沛的上半場，等45分鐘結束、場上空間稍微拉開後再讓孫興慜上場會比較好。」

不過南韓隊自上半場中段開始就逐漸遭南非壓制，最終在下半場第18分鐘被對方攻破制勝球。

賽後記者會上甚至有記者發問，此戰球員身體看起來非常沉重，賽前是否發生集體食物中毒等不可抗力因素。對此洪明甫說：「比賽內容確實不好，但我們隊內完全沒有發生那種情況，我也不想把原因歸咎於那方面，這的確是小組賽3場比賽中表現最差的一場。」

至於是否是天氣炎熱等因素影響到球員，洪明甫則指出，球員都很清楚應該如何踢這場比賽，也知道該如何完成這場比賽，但失分之後開始變得急躁，「我認為這次世界盃的準備工作做得不錯，而這一切都是我的選擇（責任）。」

報導指出，南韓隊目前1勝2敗、排名小組第3，無法靠自己晉級32強淘汰賽，如今只能等待其他小組賽果，才能確定是否晉級32強。

精華 FAQ

  • 因為南韓在世界盃A組最後一輪以0比1輸給南非，不但未能取勝，還因此失去自力晉級的機會，對球迷與媒體而言都屬重大意外。

  • 洪明甫表示，他判斷上半場對手體能較充沛，若等45分鐘後、場上空間拉開，再讓孫興慜上場會更有利，因此做了替補安排。

  • 南韓目前戰績為1勝2敗，排名小組第3，已無法靠自己晉級，只能等待其他小組賽果。洪明甫則強調，這場失利與整體表現不佳，責任都在他。

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