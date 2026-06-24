世界盃╱瑞士2：1領先加拿大 加拿大在淘汰邊緣掙扎

瑞士球員巴爾加斯慶祝進球。（美聯社）

世界盃 分組賽最後一輪，瑞士與加拿大24日交手。瑞士已確定以分組第一名晉級，重點是看同時舉行的兩場比賽中，加拿大與波赫誰能以第二名擠進晉級名單。

上半場瑞士隊恩博洛（Breel Embolo）錯失一次單刀進球機會；隨後加拿大的拉林（Cyle Larin）與瑞士的查卡（Granit Xhaka）相繼領到黃牌。上半場瑞士與加拿大暫時戰成0比0平手。

下半場剛開賽第46分鐘，瑞士隊球員巴爾加斯（Ruben Vargas）攻門破網，幫助瑞士隊取得1比0領先。

加拿大與波赫之爭目前有幾種可能性：

1.若兩場比分維持到終場： 波赫7分、加拿大4分，波赫晉級，加拿大出局。

2.若波赫對卡達變平局： 波赫5分、加拿大4分，波赫仍晉級，加拿大出局。

3.若卡達逆轉波赫： 波赫積分不變4分，與加拿大同分，看得失球差決定，目前兩隊都吃虧，非常膠著。

4.若加拿大逆轉瑞士，同時波赫守住勝利： 兩隊同積7分，看得失球差，極為複雜。

5.若加拿大逆轉瑞士，同時波赫平卡達： 加拿大7分、波赫5分，加拿大晉級。

6.若加拿大逆轉瑞士，同時卡達逆轉波赫： 加拿大7分、波赫4分，加拿大晉級。

結論：加拿大想要晉級，自己必須贏球，同時希望波赫不要贏。波赫只要守住目前領先，晉級幾乎已定。

SWITZERLAND OFF TO A FLYING START IN THE SECOND HALF 🇨🇭



Rubén Vargas scores less than a minute in after halftime! pic.twitter.com/IHPdfzJPzO — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 24, 2026

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比賽進行到第57分鐘，瑞士隊球員曼贊比（Meschack Elia ）起腳破網再下一城，幫助瑞士隊將領先優勢擴大為2比0。

Another look at Johan Manzambi getting this shot past Crépeau to double Switzerland's advantage 🇨🇭 pic.twitter.com/OIlfj7C0MG — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 24, 2026

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比賽進行到第76分鐘，普羅米斯（Promise David）替補登場僅1分鐘即破門，助加拿大扳回一城，加拿大1比2瑞士。

SUPER SUB 🇨🇦



What a goal from Promise David right off the bench! pic.twitter.com/UGWFEylE6h — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 24, 2026

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