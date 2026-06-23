世界盃╱C羅再進1球…葡萄牙3：0領先烏茲別克
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美東時間1:41PM
比賽來到第39分鐘，葡萄牙隊球員C羅再度攻進1球，幫助葡萄牙隊在上半場取得3比0領先。
▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
SIIUUUUU 🔥— FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026
CRISTIANO RONALDO BAGS A BRACE FOR PORTUGAL TO MAKE IT 3-0! pic.twitter.com/kYO8kEpYAz
美東時間1:15PM╱6屆都進球 C羅第1人…葡萄牙2：0領先烏茲別克
世界盃分組賽第二輪，葡萄牙與烏茲別克交手。開賽第7分鐘，葡萄牙隊球員C羅（Cristiano Ronaldo）攻進1球，幫助葡萄牙取得1比0領先。比賽進行到第17分鐘，葡萄牙隊球員門德斯（Nuno Mendes）攻門破網，幫助葡萄牙隊將領先優勢擴大為2比0。
▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
NUNO MENDES FREE KICK BEAUTY TO DOUBLE PORTUGAL'S ADVANTAGE! 🇵🇹 pic.twitter.com/Jm4s9C9ecx— FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026
▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
Another look at Ronaldo's historic goal for Portugal 🇵🇹— FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026
The first player ever to score in 6 FIFA World Cups. pic.twitter.com/x3gm84Qb0Y
憑藉此記進球，C羅成為歷史上首位連續六屆世界盃皆有進球紀錄的球員。
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