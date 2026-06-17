進球後爆哭…情緒失控都是因為「他」梅西全說了
據鏡報（Mirror）報導，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在世界盃進球後情緒激動，原因可能與其父親豪爾赫（Jorge Messi）健康狀況不佳有關。這位38歲球星在本屆賽事首場比賽中發揮關鍵作用，帶領阿根廷取得重要勝利。
作為衛冕冠軍，這位效力於邁阿密國際（Inter Miami CF）的球員承受著巨大壓力。他在比賽中攻入三粒關鍵進球，幫助球隊為衛冕之路取得理想開局。
然而，比賽過程中他似乎心事重重。在對陣阿爾及利亞的比賽中，他打入首粒進球（3比0獲勝）後，當場情緒潰堤並流下眼淚。
賽後被問及情緒波動的原因時，他表示，「不，老實說，那完全與運動無關。這幾天對我來說非常艱難、非常複雜。」
他進一步補充，「我經歷了一些困難的日子，但我非常感謝整個國家隊、所有隊友，因為他們一直在我身邊，像往常一樣給予我力量，讓我能夠撐過來，就這樣。」
隨後，體育記者費因曼（Eduardo Feinmann）在阿根廷最受歡迎的電台之一Radio Mitre透露，梅西的父親健康狀況欠佳。他表示，「這與他的父親有關。他父親的健康狀況不太好，已經持續一段時間，甚至從去年就開始。」
他還補充，「這周又出現一些情況，使他的健康略有惡化，梅西正承受這種內心的掙扎。換句話說，就像任何普通人一樣。」
此外，有報導指出，豪爾赫在今年一月曾於家中發生醫療狀況並被送醫治療，也有消息稱他接受過心血管與神經系統相關檢查，但具體診斷仍未公開。
豪爾赫長期在梅西的職業生涯中扮演重要角色，至今仍在幕後協助管理其事業，擔任這位八屆金球獎得主的經紀人與商業管理者。
在正式接手梅西的足球與商業事務之前，豪爾赫曾是一名鋼鐵製造商。如果他在場觀賽，將會見證兒子追平克洛澤（Miroslav Klose）的世界盃歷史進球紀錄（16球）。
梅西在比賽中一度共攻入四球，但其中首粒進球因越位被判無效，因為他在傳球瞬間稍稍越過阿爾及利亞防線。
梅西賽後表示，自己的情緒波動「完全與運動無關」，而是因為這幾天過得非常艱難、複雜。他也感謝國家隊與隊友一直陪在身邊，幫助他度過低潮。 報導與阿根廷記者指出，梅西的父親豪爾赫健康狀況欠佳，且已持續一段時間，近期又出現惡化情況，疑似正是他在場上情緒潰堤的重要原因。 梅西在比賽中攻入關鍵進球，協助阿根廷以3比0取勝，為衛冕之路取得好開局。若父親到場，還可能見證他追平克洛澤的世界盃16球紀錄。
精華 FAQ
梅西賽後表示，自己的情緒波動「完全與運動無關」，而是因為這幾天過得非常艱難、複雜。他也感謝國家隊與隊友一直陪在身邊，幫助他度過低潮。
報導與阿根廷記者指出，梅西的父親豪爾赫健康狀況欠佳，且已持續一段時間，近期又出現惡化情況，疑似正是他在場上情緒潰堤的重要原因。
梅西在比賽中攻入關鍵進球，協助阿根廷以3比0取勝，為衛冕之路取得好開局。若父親到場，還可能見證他追平克洛澤的世界盃16球紀錄。
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