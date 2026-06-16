布朗森背後的她…從高中同學到NBA總決賽 見證他成為巨星

球星布朗森（Jalen Brunson）。（美聯社）

帶領尼克隊 拿下NBA 總冠軍的球星布朗森（Jalen Brunson）與妻子艾莉（Ali Brunson）的愛情故事，可以追溯到十多年前的青春歲月。

據眾生相報導，這位紐約尼克隊隊長於2022年9月向交往多年的女友求婚。兩人自高中時期開始交往，感情長跑超過九年。隨後，他們於2023年7月29日在芝加哥 的麗思卡爾頓（The Ritz-Carlton, Chicago）舉行盛大婚禮，正式步入婚姻。

布朗森曾在接受眾生相雜誌訪問時表示，「我們希望能把最親近的家人與朋友聚在一起，在一座對我們意義非凡的城市共同慶祝。看到所有重要的人齊聚一堂，真的非常感動。」

在布朗森的職業生涯中，艾莉始終是最堅定的支持者之一，包括見證他於2022年6月與紐約尼克簽下4年1.04億美元合約的重要時刻。兩年後，這對夫妻迎來人生新階段，女兒（Jordyn James Brunson）於2024年7出生。

2026年6月，這個家庭再度迎來重要時刻：布朗森與尼克隊在NBA總決賽中對戰聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）。

艾莉與布朗森就讀於伊利諾州林肯郡的史蒂文森高中（Adlai E. Stevenson High School），並於2013年開始交往。兩人感情穩定，從校園一路走到人生不同階段。

2015 年，布朗森曾在社群媒體分享兩人高中舞會（Prom）的合照。在高中時期，他也經常記錄兩人一起慶生、參加活動的甜蜜時刻。

布朗森就讀於維拉諾瓦大學（Villanova University）並代表校隊參加NCAA比賽期間，艾莉則留在家鄉附近，就讀香檳伊大（University of Illinois Urbana–Champaign），主修人體運動學與運動科學，並於2017年畢業。

之後，她進入西北大學（Northwestern University）攻讀物理治療博士學位，並於2021年取得學位。兩人在大學期間維持遠距離戀愛，直到艾莉畢業後搬至達拉斯與布朗森生活在一起。

艾莉畢業後成為一名物理治療師，曾在達拉斯的W.B. Carrell Memorial Clinic工作。而在取得執照前，她也曾於芝加哥的Athletico擔任復健助理，參與患者的復健治療工作。

2022年9月，布朗森帶著艾莉回到兩人熟悉的高中籃球館，在球場中央以鮮花與蠟燭布置成愛心圖案，在浪漫氛圍中單膝下跪求婚，場面溫馨動人。

2023年7月29日，兩人在芝加哥舉行婚禮。艾莉表示，這場婚禮更像是一場大型慶典，充滿音樂、燈光、美食與歡樂氛圍。

她當天穿著訂製的米白色禮服，並特別換上高中舞會時的舊禮服，向青春回憶致敬。布朗森則穿著訂製黑色燕尾服，整體造型典雅大方。

布朗森也動情表示，「她一直陪伴在我身邊，我非常幸運能擁有她。」

2024年7月31日，夫妻迎來女兒。懷孕消息此前並未公開，使這一喜訊更添驚喜。如今，小女兒偶爾也會出現在父親的比賽現場。

從高中到職業生涯，艾莉一直是布朗森最重要的支持者之一。無論是高中球場還是NBA賽場，她始終在場邊陪伴。她也曾陪同布朗森出席球隊活動與慈善晚宴，見證他職業生涯的重要時刻。

在賽季間隙，兩人喜歡一同旅行，曾前往牙買加、邁阿密等地度假。艾莉也曾分享兩人在海邊旅行的甜蜜瞬間。

2020年，艾莉完成人生首場半程馬拉松，為Project Purple募款。該組織致力於支持胰臟癌研究與患者家庭援助，而她的父親也曾因胰臟癌去世。兩年後，她再次參賽並成功籌得約5900美元善款。

2024年3月，AT&T推出NCAA「March Madness」主題廣告，布朗森擔任主角，艾莉也驚喜客串，展現兩人私下自然又甜蜜的一面。

▲ 影片來源：TikTok＠NBA（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.