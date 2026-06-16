阿根廷奪冠有秘密武器？卡達世界盃帶了900公斤
美加墨世界盃賽事期間，飲食管理成為各隊後勤焦點。有消息指出，阿根廷國家隊正考慮啟動「牛肉計畫」，比照上屆世界盃的作法，將自備的阿根廷優質牛肉空運至駐地大本營。
極目新聞報導，在2022年卡達世界盃中，來自家鄉的牛肉被視為阿根廷最終奪冠的秘密武器之一。當時阿根廷足協共運送了900公斤牛肉至卡達，且在挑選球隊進駐基地時，能否進行傳統露天烤肉（Asado）被列為必要條件，球隊最終為此選擇了具備露天空間的大學宿舍作為基地。
阿根廷足協人士表示，烤肉對球員與阿根廷人民而言意義重大，是國家文化的重要組成部分。從營養學角度來看，烤肉富含蛋白質、鐵與鋅，有助於球員維持肌肉量、優化血液氧氣輸送，並加速高強度訓練後的身體恢復。
在上屆世界盃前的熱身賽以5比0擊敗阿聯後，全隊便曾舉行超過70人參與的烤肉慶祝活動，最終，阿根廷獲得了世界盃冠軍。
阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）對此表示，烤肉不僅僅是食物，更能創造團隊凝聚力與放鬆的氛圍。他指出，在烤肉的過程中，隊員們能夠交流、放鬆並建立心理連結，這也是阿根廷文化的特色。據了解，斯卡洛尼日前已在本屆世界盃的駐地組織了一場烤肉聚會，協助隊員在正賽前調整心態。
阿根廷隊即將迎來本屆世界盃的首場小組賽，将於美東時間16日（周二）晚上9點對陣阿爾及利亞隊。
消息指出，阿根廷國家隊想延續上屆世界盃的做法，把家鄉優質牛肉空運到駐地，作為飲食管理與士氣提升的一部分，並希望複製奪冠時的團隊氛圍。 當時阿根廷足協運送了900公斤牛肉，並把能否進行傳統露天烤肉列為基地條件之一，最終選擇有戶外空間的大學宿舍，讓球員保有熟悉的文化與飲食習慣。 足協認為烤肉是阿根廷文化的重要部分，營養上能提供蛋白質、鐵與鋅；斯卡洛尼則強調，烤肉能讓球員交流、放鬆並建立心理連結，增強凝聚力。
精華 FAQ
消息指出，阿根廷國家隊想延續上屆世界盃的做法，把家鄉優質牛肉空運到駐地，作為飲食管理與士氣提升的一部分，並希望複製奪冠時的團隊氛圍。
當時阿根廷足協運送了900公斤牛肉，並把能否進行傳統露天烤肉列為基地條件之一，最終選擇有戶外空間的大學宿舍，讓球員保有熟悉的文化與飲食習慣。
足協認為烤肉是阿根廷文化的重要部分，營養上能提供蛋白質、鐵與鋅；斯卡洛尼則強調，烤肉能讓球員交流、放鬆並建立心理連結，增強凝聚力。
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