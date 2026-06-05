世界盃F組巡禮╱「死亡之組」的24種排列組合

日本隊4日在墨西哥蒙特雷進行訓練。（路透）

擴軍至48支球隊的美加墨世界盃 ，不少小組各隊之間實力懸殊，小組賽恐呈現「一面倒」態勢，遭到很多人的詬病。但有一個小組，包含歐洲、亞洲和非洲的四支勁旅，每場比賽的結果都懸念十足，堪稱「死亡之組」——這就是F組。

荷蘭、日本 、瑞典 和突尼西亞隊，哪怕放到擴軍之前的世界盃，都是成色十足的「死亡之組」。第8位、18位、38位、46位，所有四支球隊的世界排名都在第48位之前，沒有一支「大補丸」。

F組頭名的最大熱門是荷蘭隊。「橘衣軍團」此前11次參賽，三次獲得亞軍。第12次出征世界盃，他們的目標仍然是衝擊隊史首座大力神盃。在主流預測中，荷蘭隊雖然沒能躋身西班牙、阿根廷和法國隊這些一線大熱門，但仍然是冠軍的強有力爭奪者。

荷蘭隊在世界盃資格賽中以不敗戰績強勢晉級，他們三條線均衡，沒有特別明顯的短板，范戴克（Virgil van Dijk）、范赫克（Jan Paul van Hecke）搭檔中衛，邊路有廷伯（Jurriën Timber）、哈托（Jorrel Hato）、鄧弗里斯（Denzel Dumfries）等好手，德容（Frenkie de Jong）、賴因德斯（Tijjani Reijnders）、赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）等坐鎮中場，鋒線則有加克波（Cody Gakpo）、德佩（Memphis Depay）、馬倫（Donyell Malen）和薩默維爾（Crysencio Summerville）等尖刀。

最近的一場友誼賽中，面對北非勁旅阿爾及利亞隊，他們久攻不下，卻被對手絕殺，總教練科曼（Ronald Koeman）飽受批評。這場失利在世界盃前給荷蘭隊敲響了警鐘，未必是壞事。

連續第八次參加世界盃的日本隊，從未跨過16強魔咒，而這屆世界盃的擴軍又給他們加了一道關卡：他們首先要從小組出線，進入32強，但這對日本隊來說並非難事。

日本隊大名單中絕大部分球員都來自歐洲俱樂部，中前場有久保建英、堂安律、遠藤航、佐野海舟等悍將。日本隊球員的技戰術素養較高，整體打法穩定。森保一從2018年就開始擔任球隊總教練，率隊在卡達世界盃上擊敗德國隊和西班牙隊，震驚世界足壇，森保一對球隊的塑造和臨場應變都可圈可點。

今年以來的三場友誼賽，面對蘇格蘭、英格蘭和冰島隊，日本隊均以1:0小勝，展現出極其穩定的狀態。日本隊在友誼賽對手的選擇上頗有針對性，英格蘭隊可對標荷蘭隊，冰島隊可對標瑞典隊。在這個小組中，日本隊完全有能力與荷蘭隊一較高下，爭取小組頭名。

雖然是通過世界盃資格賽歐洲區附加賽才得以晉級世界盃，但第13次參加世界盃的瑞典隊顯然是一支不可輕視的勁旅。這支瑞典隊的鋒線堪稱生猛，哲凱賴什（Viktor Gyökeres）和伊薩克（Alexander Isak）的組合，其威力放在本屆世界盃上都堪稱一流。總教練波特（Graham Potter）去年10月上任，率領瑞典隊壓哨晉級世界盃。波特執教風格靈活多變，關鍵時刻屢有「神之一手」。他帶領的瑞典隊有望成為本組的攪局者，即使無法獲得前兩名直接晉級淘汰賽，也有望爭取一個成績較好的小組第三出線。

北非勁旅突尼西亞隊此前6次參加世界盃，均在小組賽中折戟沉沙。這次他們在非洲區資格賽中以進22球0失球的不敗戰績昂首挺進美加墨世界盃，卻落入「死亡之組」，但實現首次小組出線的目標並非沒有機會。雖然沒有大牌球星，但該隊不少人效力於歐洲主流聯賽，英超伯恩利隊球員漢尼拔·梅布里（Hannibal Mejbri）是突尼西亞隊核心。突尼西亞隊雖然在本組不被看好，但「迦太基之鷹」具備爆冷潛力，在卡達世界盃上，他們在小組賽中以1:0戰勝法國隊。

在這個沒有弱旅的「死亡之組」，從第一場比賽開始就是「生死戰」。北京時間6月15日，F組首戰打響，荷蘭隊將與日本隊狹路相逢，這無疑是本屆世界盃小組賽首輪最具懸念的比賽之一，這場比賽的結果將為整個小組的出線形勢定下基調。

對於F組來說，小組賽不是四選二或四選三的遊戲，而是24種排列組合，一切皆有可能。