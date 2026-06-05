世界盃B組巡禮╱「平民之組」或成「機遇之組」

瑞士隊是世界盃常客，此前12次進入世界盃決賽圈。（歐新社）

即將開戰的2026年美加墨世界盃 首次迎來48支球隊參賽，12個小組的前兩名和8個成績最好的小組第三晉級32強。在這一賽制下，B組的四支球隊——力求洗刷恥辱的本屆東道主加拿大隊和上屆東道主卡達隊以及歐洲勁旅瑞士隊、「黑馬」波士尼亞隊將展開充滿變數的混戰。雖無傳統豪門，但懸念十足。

作為本屆世界盃三個東道主之一，加拿大將迎來隊史第三次世界盃之旅。「楓葉軍團」前兩次參賽經歷略顯尷尬——1986年和2022年兩屆世界盃6場比賽全部告負，沒拿到積分且總共只打入兩球。但近幾年隊伍進步明顯，已排進世界前30，有了衝擊更好成績的底氣。

球隊明星球員是效力於德甲拜仁慕尼黑的阿方索·戴維斯（Alphonso Davies），他速度快、突破能力強。但據總教練傑西·馬什（Jesse Marsch）透露，戴維斯因腿部傷勢，將缺席對陣波士尼亞隊的首場小組賽，之後能否以最佳狀態出戰也是未知數。好在隊中還有喬納森·戴維（Jonathan David）等一眾好手，場上衝擊力仍有保障。

馬什主打攻勢足球，這支隊伍也被球迷戲稱為「田徑大隊」，最大特點就是「快」：一旦斷球後形成反擊，戴維斯和戴維「兩線齊飛」，用大開大合的衝刺形成威脅。此番坐擁東道主優勢，加拿大隊劍指隊史世界盃首勝及小組前兩名出線名額。首戰對陣波士尼亞隊，就是他們檢驗自身實力的良機。

相比東道主的「青澀」，瑞士隊則是世界盃常客。他們此前12次進入世界盃決賽圈，最佳戰績是闖入八強，近三屆世界盃均從小組出線，但均止步16強。這支球隊雖然沒有巨星，但查卡（Granit Xhaka）、阿坎吉（Manuel Akanji）、科貝爾（Gregor Kobel）等在歐洲頂級俱樂部都是絕對主力。

瑞士前國腳雅金（Murat Yakin）2021年成為國家隊主帥。球隊追求戰術平衡，嚴明的紀律、緊湊的中後場結構、出色的比賽閱讀能力讓他們成為該組最難被擊敗的球隊。

上屆世界盃淘汰賽階段，瑞士隊以1:6慘敗於葡萄牙隊，那場失利是全隊的遺憾與心結。此番再戰世界盃，小組出線對他們來說只是及格線，如何打破自1954年以來再未闖入八強的魔咒，才是他們首要考慮的問題。

同樣來自歐洲的波士尼亞隊，有著不太一樣的故事。在世預賽歐洲區附加賽決賽中，面對四屆世界盃冠軍義大利，波士尼亞隊與之鏖戰120分鐘打成1:1，最後在PK大戰中取勝，將「藍衣軍團」擋在美加墨世界盃之外。淘汰義大利隊，也讓波士尼亞隊的士氣越發高漲。

40歲的老將哲科（Edin Džeko）依然是球隊核心和精神領袖，他的經驗和在禁區內的嗅覺，是波士尼亞隊最為依仗的「武器」。總教練巴巴雷茲（Sergej Barbarez）自2024年起執教國家隊，隊伍身體強硬、拼搶兇悍的傳統得以延續。該隊球風侵略性強，善於將比賽拖入刺刀見紅的「絞殺戰」。

在瑞士隊實力明顯佔優的情況下，波士尼亞隊的最大對手其實是加拿大隊。如何力壓東道主、在小組賽階段爭取更好的名次，是這支「黑馬」的首要目標。

上屆世界盃，卡達隊小組賽三戰皆負，成為歷史上少見的「墊底出局的東道主」。而當外界以為卡達隊實力大幅下滑時，2024年，這支球隊成功衛冕亞洲盃，又展現出強勁實力。

近年來，卡達隊已形成相對成熟的中東技術流體系，鋒線組合阿里（Almoez Ali）和阿菲夫（Akram Afif）通過出色表現證明了他們在亞洲賽場的實力。但面對世界強隊時，原有戰術體系的效果並不明顯。西班牙名帥洛佩特吉（Julen Lopetegui）2025年接手卡達隊後，為球隊打造了更加務實的防守反擊戰術體系，該體系或將在世界盃上發揮效力。

從整體形勢來看，瑞士隊實力較強，有望以小組頭名出線；加拿大隊和波士尼亞隊大概率將力拼小組第二直接出線的資格；卡達隊若能拼下一場勝利，也有進入32強的希望。

擴軍後的世界盃讓很多球隊有了「可以更進一步」的真實感覺和努力方向。足球比賽向來難以預測，但我們有理由期待，這個星光略顯暗淡的「平民之組」，或許會成為「機遇之組」。