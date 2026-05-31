茲韋列夫輕騎過關晉法網8強 朝大滿貫首冠邁進

大會男單第2種子、德國好手茲韋列夫在法國網球公開賽以直落3擊敗荷蘭對手德榮，順利晉級8強。(歐新社)

大會男單第2種子、德國好手茲韋列夫今天在法國網球公開賽以直落3擊敗荷蘭對手德榮，順利晉級8強，持續朝生涯首座大滿貫賽金盃之路邁進。

法新社報導，現年29歲的茲韋列夫（Alexander Zverev）過去3度打進大滿貫決賽都以亞軍作收。他此役以7比6（7/3）、6比4、6比1擊敗世界排名第106的德榮（Jesper de Jong），輕鬆挺進8強。

隨著西班牙猛將艾卡拉茲 （Carlos Alcaraz）因傷缺席、義大利球王辛納 （Jannik Sinner）次輪意外遭到淘汰、塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）爆冷止步第3輪，今年法網 男單確定將會誕生一位生涯首度贏得大滿貫賽金盃的全新霸主。其中又以茲韋列夫最被看好，有望擺脫「萬年老二」魔咒。

茲韋列夫首盤曾被破發，終在搶七勝出。這位漢堡（Hamburg）出身的發球重砲手接下來打得輕鬆寫意，僅用2小時14分鐘就收下勝利。

茲韋列夫賽後表示：「比賽一開始有點艱難，但我一找到節奏，感覺在場上能夠遊刃有餘。」

他將於6月2日對上西班牙19歲新星霍達（Rafael Jodar），爭奪4強門票。

談到這位年輕對手時，茲韋列夫說：「他非常年輕、天分驚人，在這個紅土賽季嶄露頭角。他的表現令人難以置信，這會是很艱難的挑戰。但我相信自己，我會作好準備。」