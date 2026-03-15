經典賽／大谷翔平留遺憾 重返道奇春訓迎接27日開幕戰

大谷翔平。美聯社

日本隊13日在世界棒球經典賽 八強賽出局，所有球員短暫休息後，也將回歸母隊備戰新球季，大谷翔平、山本由伸準備重返道奇 隊春訓營，27日在洛杉磯主場對響尾蛇隊進行新球季開幕戰。

委內瑞拉隊開路先鋒亞古納（Ronald Acuna Jr.）昨日1局上砲轟山本，為球隊先馳得點，大谷1局下立刻還以顏色，也從蘇亞雷斯（Ranger Suarez）的手中轟出陽春砲，追成1：1平手。

大聯盟官網指出，兩人過去都拿過年度MVP，大聯盟史上從未出現兩位MVP得主同場首局首打席開轟，這兩支全壘打堪稱歷史性時刻。

不過這也是大谷全場唯一驚人表現，接下來4個打席除了3局下被故意保送，第4、7局都遭三振，9局下揮出游擊方向飛球遭再見接殺，日本終場5：8落敗，中斷連續5屆經典賽闖進四強紀錄。

大谷在2023年經典賽再見三振楚奧特（Mike Trout），幫助日本奪下隊史第3冠，昨天卻成為球隊在經典賽最後一個出局數，賽後成為不少日媒報導的重點。

本屆賽事四強出爐後，只剩今、明天兩場四強賽，以及18日冠軍戰；大谷出賽4場揮出3支全壘打、攻下7分打點都是全隊最多，全壘打數和墨西哥隊杜蘭（Jarren Duran）、義大利隊帕斯昆蒂諾（Vinnie Pasquantino）並列領先，遺憾未能繼續推進四強賽，失去挑戰2連霸機會。

道奇春訓逐漸邁入尾聲，只剩11場熱身賽，27日起在道奇球場對響尾蛇展開3連戰，正式展開新球季，大谷下個目標是幫助道奇完成世界大賽3連霸，全力爭取隊史第10冠。