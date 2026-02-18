冬奧╱徐夢桃衛冕滿身傷 父觀賽哽咽：我的女兒是戰神

我的頻道

當地時間2月18日，2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子空中技巧決賽在利維尼奧舉行。中國選手徐夢桃以112.90分摘得金牌。 （中新社）
當地時間2月18日，2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子空中技巧決賽在利維尼奧舉行。中國選手徐夢桃以112.90分摘得金牌。 （中新社）

「我還是第一名嗎？」「不用確認了，你還是第一！」四年前的北京冬奧會，徐夢桃為中國隊實現自由式滑雪女子空中技巧項目金牌「零的突破」；四年後，她又在米蘭冬奧會用完美的表現證明：老將不老，熱愛不滅。

18日的米蘭冬奧會自由式滑雪女子空中技巧決賽，徐夢桃以完美一跳得到112.90分，成功衛冕。在遼寧瀋陽的家中，徐夢桃的父親徐學君看著頒獎儀式，眼含熱淚。

「我的女兒徐夢桃是戰神！」他哽咽著說，「她傷病纏身還能挑戰自我，她太熱愛這個項目了，我為她驕傲！」

「站住了！」「好！」「112.90！」大年初二，年味正濃。瀋陽體育學院白清寨校區熱鬧非凡，「續空中技巧輝煌」的條幅下，教師代表、小運動員組成加油團，手持五星紅旗為徐夢桃的每一跳歡呼喝彩。

伴著慶祝的鞭炮聲，與徐夢桃並肩作戰十餘年的體能教練牛雪松激動不已。「我為她做康復訓練的時候，看著她忍受傷痛、大汗淋漓，我都會偷偷抹淚。她的膝關節經歷過4次大手術，但她總能從困境中走出來，還能站在世界最高峰，太了不起了！」

20多年前，徐夢桃在瀋陽體育學院與自由式滑雪空中技巧項目結緣。這裡也是「空中飛人」的搖籃，自1991年以來培養出200多名該項目運動員，並建立起人才梯隊。本屆冬奧會，獲得銅牌的邵琪同樣出自於此。

12歲開始在雪山之上翻轉，徐夢桃的生活就和冬奧周期綁定：2010年在溫哥華首次參加冬奧會，她獲得第六名；2014年索契冬奧會，處於巔峰期的她因微小失誤遺憾摘銀；2018年平昌冬奧會，她再次與金牌擦肩而過。2022年北京冬奧會圓夢奪冠後，她沒有功成身退。進入米蘭周期，她狀態火熱，斬獲多枚獎牌，在本賽季獲得世界盃總冠軍。

徐學君在客廳布置了獎牌展廳，每一塊獎牌都有專屬位置。「現在有160多枚了，這回多了一位『新成員』。」他說。

「希望她以後身體健健康康的！經營好自己的小家庭。」本屆冬奧會，徐學君還有幾場比賽要看，他還要為女婿、同為自由式滑雪空中技巧運動員的王心迪加油。

當地時間2月18日，在米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子空中技巧決賽中，中國選手...
當地時間2月18日，在米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子空中技巧決賽中，中國選手徐夢桃獲得冠軍，隊友邵琪和孔凡鈺分獲三、四名。（新華社）

假冒米蘭冬奧官網行騙 消費者買到贗品又個資遭竊

冬奧╱蘇翊鳴奪中國首金 掩面而泣：最好的生日禮物

冬奧／高山滑雪曲道 美滑雪女王奪生涯第3金 台選手完賽

冬奧／35歲老將徐夢桃衛冕金牌 中國一晚獲2金1銅

代表中國出賽冬奧的谷愛凌。(美聯社)

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

NBA名人賽邀請林書豪（前右）在內等退役球星與明星藝人參與，結果他以罕見的8分球為白隊奠定勝利基礎。（美聯社）

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

馬里寧在自由滑出現重大失誤。（美聯社）

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

當地時間2月10日，在意大利米蘭舉行的米蘭冬奧會花樣滑冰男子單人滑短節目比賽中，中國選手金博洋獲得86.55分，晉級自由滑比賽。 (中新社)

冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

當地時間2月16日，米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子大跳台決賽在義大利利維尼奧舉行，中國選手谷愛凌在比賽間隙。（新華社）

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

